Zaradi priliva covidnih bolnikov od drugod ljudje ne morejo do zdravnika na primarni ravni

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo hospitaliziranih 26 covidnih bolnikov, od tega šest na intenzivnem oddelku in dva na polintenzivnem oddelku. "Število hospitaliziranih po začetnem padcu na naše presenečenje ostaja praktično nespremenjeno, prav tako še ne čutimo novega konkretnega upada v številu novoodkritih pozitivnih pacientov," je zapisano v sporočilu za javnost, pod katerim so podpisani direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan , strokovni direktor Milivoj Piletič , pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona Volf in pomočnica direktorice za pravne zadeve Katarina Drenik .

"Kar 23 % bolnikov je v naši covid bolnišnici iz drugih regij, saj skladno s covidno strategijo novomeška bolnišnica v tej fazi pokriva širše področje–poleg Dolenjske in Bele krajine tudi posavsko področje," je opozorila in dodala, da opažajo, da je stiska ljudi, ki ne morejo do zdravnika na primarnem nivoju, vse večja.

Posledično je tudi pritisk na tamkajšnji urgentni center vse večji, ta problem pa postaja iz dneva v dan večji, pravijo. "Zelo se povečuje tudi število akutno bolnih otrok, ki sicer ne potrebujejo hospitalne obravnave, potrebujejo pa pregled pri pediatru. Še posebej velik naval je na IPP (internistično urgentno službo), zato je tudi veliko nezadovoljstva med zdravniki internisti, ki nadomeščajo urgentne zdravnike, ki jih ni," je v sporočilu še opisala situacijo in dodala, da so zato v zadnjem času dali odpoved že štirje internisti.

"Naša prizadevanja in skrbi so usmerjene v nudenje pomoči vsem tistim, ki jo potrebujejo, tudi tistim pacientom, ki k nam pridejo zaradi drugih obolenj. Tudi zanje si seveda želimo nemoteno, kvalitetno in pravočasno oskrbo. Poleg tega moramo kljub utrujenosti in izčrpanosti kadra izvesti vse potrebne aktivnosti za skrajševanje čakalnih dob, ki so nastale kot posledica razglašene epidemije in boja proti koronavirusu," je še zapisano v sporočilu.