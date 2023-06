Zaradi domnevnih stranskih učinkov Pfizerjevega cepiva zahteva 150.000 evrov

V ponedeljek se bo moralo podjetje BioNTech zglasiti na sodišču. Nemka od podjetja zaradi domnevnih stranskih učinkov cepiva proti covidu-19 zahteva odškodnino. Gre za prvo tovrstno tožbo v Nemčiji, ki pa morda ne bo ostala zadnja.

Nemka se je odločila za tožbo nemškega proizvajalca cepiv, od katerega za telesne poškodbe in nedoločeno gmotno škodo zahteva 150.000 evrov odškodnine, poroča Reuters, ki navaja deželno sodišče v Hamburgu. Tožnica trdi, da je zaradi cepiva imela bolečine v zgornjem delu telesa, otekle okončine, utrujenost in motnje spanja. Prva obravnava primera se bo odvila v ponedeljek. Odvetnik družbe Rogert & Ulbrich Tobias Ulbrich, ki reprezentira Nemko, je povedal, da želi na sodišču izpodbijati oceno regulatorjev Evropske unije in nemških organov za ocenjevanje cepiv. Slednji so namreč trdili, da ima cepivo podjetja BioNTech na tehtnici tveganja in koristi pozitiven profil.

icon-expand Cepivo Pfizer/BioNTech FOTO: Shutterstock

Nemška farmacevtska zakonodaja sicer določa, da so proizvajalci zdravil ali cepiv odgovorni za plačilo odškodnine za neželene učinke le, če "medicinska znanost" dokaže, da njihovi izdelki v razmerju s koristjo, ki jo prinesejo, povzročijo nesorazmerno škodo ali če so informacije na etiketi napačne. BioNTech, ki je v Nemčiji dobil dovoljenje za promet s cepivom, pravi, da je tožba neutemeljena. "Pozitivni profil koristi in tveganja Comirnatyja ostaja pozitiven, varnostni profil pa je dobro opredeljen," so sporočili iz podjetja. Z njihovim cepivom je bilo sicer po vsem svetu cepljenih približno 1,5 milijarde ljudi, vključno z več kot 64 milijoni v Nemčiji. Ni sicer jasno, kdo bi v primeru zmage tožnice plačal pravne stroške ali odškodnino. Viri Reutersa so dejali, da so nekatere pogodbe EU o nakupu v velikem obsegu s proizvajalci cepiv, vključno z BioNTech-Pfizerjem, vsebovale popolno ali delno opustitev odgovornosti za pravne stroške in morebitno odškodnino, zaradi česar bi morda morale nekatere stroške kriti kar vlade EU same. To sicer še ne onemogoča ljudem, da bi uveljavili tožbo in zahtevali odškodnino.

Rogert & Ulbrich pravi, da je vložil približno 250 primerov za stranke, ki zahtevajo odškodnino zaradi domnevnih stranskih učinkov cepiv proti covidu-19, odvetniška pisarna Caesar-Preller pa, da zastopa 100 primerov. Nekaj ​​podobnih primerov je bilo sicer vloženih v Italiji.