Na zdravstvene storitve čaka skoraj petina več ljudi kot lani

Čakalne dobe za nekatere storitve so se v zadnjem letu zelo podaljšale – za enega od posegov na srcu so bolniki z napotnico redno lani čakali dobra dva meseca, danes skoraj eno leto. Na nekatere posege na nosu so bolniki lani čakali dober mesec, danes skoraj sedem mesecev. Za endoprotezo kolena je bilo z napotnico redno že lani treba čakati skoraj eno leto, letos je čakalna doba več kot 500 dni.

"Zdaj se je covidni oddelek zaprl, v karanteni bo teden dni, nato začnemo čiščenje po protokolih, razkuževanje, selitev vse opreme in umestitev dejavnosti na staro lokacijo," odgovarja Dunja Savnik Winkler, strokovna direktorica bolnišnice. Dodaja, da na ortopedske operacije res čaka 600 bolnikov, vendar je samo 15 odstotkov takih, ki bi operacijo potrebovali prej kot v letu dni.

Tudi v naši največji bolnišnici so opravili manj necovidnih posegov – 84 odstotkov od načrtovanih. Razlog: zdravniki in medicinske sestre so delali na covidnih oddelkih. Še danes, ko je epidemije formalno konec, v teh novih prostorih s covidnimi bolniki dela 30 zdravnikov in sto medicinskih sester.

Jože Golobič, v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana, je včeraj povedal, da se bodo z jesenjo organizirali tako, da bodo realizirali več kot sto odstotkov predvidenega programa. In tako začeli skrajševati čakalne dobe, ki so za marsikatero operacijo nedopustno dolge.