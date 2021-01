Zaradi kršenja protikoronskih pravil v St. Antonu kaznovanih 96 tujcev

Župan St. Antona Helmut Mall je ta teden dejal, da je v zadnjem času v kraj prišlo več deset mladih turistov iz vse Evrope, ki so zaobšli protikoronska pravila. V Avstriji smučišča obratujejo, vendar so hoteli zaprti za turiste.

Tirolska policija je v petek zvečer sporočila, da so bili med tistimi, ki so jih odkrili pri kršenju pravil in kaznovali, Britanci, Danci, Švedi, Romuni, Nemci, Avstralci, Irci in Poljaki.

Policisti so spoštovanje pravil v St. Antonu preverjali v petek zvečer, kršitelje pa so kaznovali z do 2180 evri kazni.