Zaradi napovedi policijske ure Beograjčani na ulicah, vdrli v parlament

V Srbiji se epidemološko stanje ne izboljšuje. V zadnjih 24 urah so na novi koronavirus testirali 8287 oseb, od tega jih je bilo pozitivnih 299. Umrlo je 13 oseb, kar je največje dnevno število smrti zaradi covida-19 od začetka epidemije v tej državi. Na respiratorjih je trenutno 110 bolnikov, je sporočilo srbsko ministrstvo za zdravje. Trenutno imajo v državi 2942 aktivnih primerov.

Na današnji dramatični tiskovni konferenci je srbrski predsednik Aleksandar Vučićopozoril, da je stanje v Beogradu alarmantno in ob tem napovedal: "Od jutri je prepovedano vsakršno javno zbiranje več kot pet ljudi v zaprtih prostorih in na odprtem, od petka pa bomo uvedli daljšo policijsko uro, ki bo veljala do ponedeljka, potem pa bomo videli."

"Ljudje, nimamo dovolj umetnih pljuč. Čuvajmo naše starše, bolnišnice so prepolne," je še opozoril Vučić. "Vsako uro prihaja 10 do 20 novih ljudi v bolnišnico. S to hitrostjo, kot prihajajo bolniki, mi ne bomo imeli več bolnišnic. Nimamo več prostora," je dejal Vučić in poudaril, da ga ne skrbijo politični odzivi na te poteze.