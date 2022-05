Zaradi nestrinjanja z nošenjem mask številni napadi na zaposlene

V Zdravstvenem domu (ZD) Kranj so pojasnili, da skuša po njihovi oceni skoraj polovica posameznikov v prostore zdravstvenega doma vstopiti brez zaščitne maske, ob tem pa navajajo, da "maske nikjer več niso obvezne" . Zaposleni jih nato opozorijo, da so maske v zdravstvu še vedno obvezne, če maske nimajo pri sebi, pa jim jo izročijo. Ob tem so deležni tudi verbalnega nasilja, nekateri posamezniki pa kasneje, ko zapustijo prostore zdravstvenega doma, masko protestno odvržejo na tla.

Podobno opažajo tudi v ZD Maribor, kjer ocenjujejo, da skuša v zdravstveni dom brez zaščitne maske vstopiti okoli tretjina posameznikov. Opažajo, da ljudje ukrep nošenja zaščitnih mask pogosto zamenjujejo z ukrepom obveznega testiranja na novi koronavirus, ki za vstop v prostore zdravstvenih domov ni več obvezno, je pojasnil pomočnik direktorja za zdravstveno nego ZD Maribor Aleksander Jus. Družinski zdravniki hitro testiranje odredijo le v primerih, ko sumijo pri pacientu na okužbo s koronavirusom, je poudaril.

Tudi sami imajo za primere, ko posamezniki ob vstopu v prostore zdravstvenega doma ne nosijo zaščitne maske, pripravljene rezervne maske. Ob tem je dodal, da morajo v zdravstvu še vedno varovati zdravje pacientov in zaposlenih ter preprečevati širjenje covida-19. Po njegovih besedah tudi sami beležijo primere verbalnega nasilja nad zaposlenimi zaradi nasprotovanja ukrepu: "Nekateri ljudje so v obdobju epidemije postali še bolj agresivni. Za vse, kar se dogaja, oz. za vse veljavne ukrepe so po njihovem mnenju krivi zdravstveni delavci."

"Tudi v naši ustanovi se dnevno srečujemo s komentarji uporabnikov naših storitev o nesmiselnosti uporabe mask in z nejevoljo, saj težko razumejo, da so maske v zdravstvenih ustanovah še obvezne. Ti izkazujejo slabo voljo in žal pogosto tudi izvajajo verbalno nasilje nad našimi zaposlenimi ter jih s tem spravljajo v stisko," so sporočili iz ZD Ljubljana in ob tem tudi sami poudarili pomen nošenja zaščitnih mask za zaščito bolnih posameznikov, ki dnevno prihajajo v prostore zdravstvenega doma in med katerimi so tudi imunsko oslabele osebe.

Vodja strokovne skupine za covid-19, infektologinja Mateja Logar, je v petek pojasnila, da bodo maske v dejavnostih zdravstva še vsaj nekaj časa ostale obvezne ali vsaj priporočene: "Predvsem ob stikih z bolniki, ko vnaprej ne moremo vedeti, kdo je kužen in kdo ne."