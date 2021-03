Zaradi novega koronavirusa prekinili polete, 3000 ljudi ostalo ujetih

Kako nepredvidljiva so lahko potovanja v času novega koronavirusa, je na lastni koži občutilo okoli 3000 Špancev, ki so ostali ujeti v Maroku, potem ko je ta država ustavila letalski promet s Francijo in Španijo zaradi slabšanja epidemiološke slike v Evropi.

Reševanja situacije so se lotile španske oblasti, je pa španska ministrica za zunanje zadeve, Arancha González Laya,ljudi pred prazniki pozvala, naj bodo "odgovorni, ko izbirajo počitniško destinacijo, saj ukrepov ne sprejemajo le v Evropi, ampak tudi drugod po svetu". Ljudi je tudi posvarila, naj se ne zanašajo na zunanje ministrstvo in naj ne bodo prepričani, da jim bodo lahko pomagali v vsakem trenutku. "Trenutno je najboljše ne potovati," je poudarila. Kot poroča La Razon, je državljane tudi opozorila, da se lahko še kdo znajde v situaciji, ki so jo izkusili potniki v Maroku, kar pomeni, da bi lahko še kdo obtičal daleč od doma, vračanje pa bi bilo dolgotrajno in drago. Tudi Španija je sicer prepovedala letenje v nekatere države, predvsem v Brazilijo in Južno Afriko, saj se v državi, ki jo je močno prizadel že prvi val novega koronavirusa, bojijo vnosa novih sevov.