Zaradi odrejene karantene stanovalci policijo obmetavali s kamni in steklenicami

Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij v nedeljo sporočila policija v Göttingenu, so z odrejeno karanteno nezadovoljni stanovalci, bilo naj bi jih slabih sto, policiste obmetavali s kamni, steklenicami, lesenimi latami in drugimi predmeti. Policisti so proti nasilnežem med drugim posredovali s solzivcem, vpoklicali so okrepitve in po dobri uri so se razmere umirile. Devet policistov je bilo poškodovanih.

Gre za ljudi, ki so jim karanteno odredili v četrtek, potem ko so covid-19 potrdili pri samo dveh od njih. Že v petek so nato okužbo potrdili pri kar 120 ljudeh v omenjenem stanovanjskem kompleksu.

Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, so v kompleksu večinoma majhna stanovanja, velika nekje od 20 do 35 kvadratnih metrov, ki pa so prenapolnjena, v nekaterih živi po šest ljudi. Številni so iz Romunije in drugih držav ter slabo govorijo nemško, tako da prihaja do vrste težav v komunikaciji. Predvsem naj bi jih jezilo dejstvo, da morajo, tudi če so na prvem testu negativni, na testiranje še enkrat, do takrat pa morajo ostati v karanteni.

Göttingen je eno od več žarišč covida-19, ki so v Nemčiji izbruhnila, potem ko so v državi maja odpravili večino omejitev za zajezitev covida-19. Najbolj sicer odmeva izbruh v mesnopredelovalnem obratu Tönnies v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, kjer so okužbo do zdaj potrdili že pri več kot 1300 od skupno 7000 zaposlenih.