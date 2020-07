Zaradi okužbe s koronavirusom zaprli vrtec v Odrancih

V Sloveniji so v petek skupno potrdili 24 primerov okužb, od tega tri v pomurskih občinah. Poleg občine Odranci je bila po ena okužba potrjena še v občini Radenci in Lendava.

Največ novih okužb, štiri, so sicer potrdili v Ljubljani. Sledili so Kranj in Velenje s tremi okužbami ter Krško in Domžale z dvema.

V Hrastniku, ki je v zadnjem tednu postalo eno večjih žarišč v Sloveniji, so imeli včeraj še tri nove primere okužb z novim koronavirusom. Tako imajo v tej občini trenutno že 30 aktivno okuženih.