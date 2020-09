Zaradi okužbe pri učiteljici v karanteno celotna podružnična šola v Kotljah

Vodstvo šole je danes prejelo informacijo o tem, da je ena od zaposlenih na podružnični šoli v Kotljah, ki jo obiskujejo učenci od prvega do četrtega razreda, potrjeno okužena z novim koronavirusom.

V dogovoru z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje so se odločili, da vse učence te šole in vse zaposlene s te šole, ki so imeli stik z okuženo učiteljico, preventivno pošljejo v karanteno za skupno 10 dni, do nedelje, kot začetek pa so epidemiologi glede na vse okoliščine določili minuli četrtek, je pojasnil Banko.