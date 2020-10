Notranji minister Hojs negativen, še danes se vrača na delo

Notranji minister Aleš Hojs je sporočil, da je opravil hitri in redni test na covid-19. Rezultati testov so negativni, zato se še danes vrača na delo. Hojs do izvidov drugega testa počakal v izolaciji. Gre sicer za odmik od dosedanje "prakse", ko sta ministra Anže Logar in Boštjan Koritnik med čakanjem na rezultate testov opravljala službene in zasebne obiske.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je, potem ko je bila v njegovi ožji ekipi potrjena okužba z novim koronavirusom, prek Twitterja sporočil, da je opravil dve testiranji na okužbo z novim koronavirusom. "Zgodaj zjutraj sem opravil hitri in redni test na covid-19. Hitri test negativen! Na rezultat drugega testa čakam v samoizolaciji. Upam,da me tudi o drugem, negativnem, obvestijo čim prej, da lahko s polno paro nadaljujem z delom," je zapisal na Twitterju. Na današnji vladni tiskovni konferenci so nato sporočili, da je tudi rezultat drugega testa negativen, zato se notranji minister vrača na delo. Hojs tako za razliko od nekaterih drugih vidnejših članov vlade na rezultate testa čakal v samoizolaciji. Spomnimo, pred dnevi je minister za javno upravo Boštjan Koritnik med čakanjem na rezultate testa s partnerko obiskal kozmetični salon. Koritnik je pojasnjeval, da mu zdravnik takrat ni svetoval samoizolacije, testirati pa se je odšel, ker je imel teden pred tem potencialno ogrožajoč stik ter celodnevno sejo v DZ, ki je sledila. Minister Koritnik med čakanjem na rezultate testa obiskal kozmetični salon Koritnik je na vprašanje, ali se mu zdi primerno, da je kozmetični salon obiskal v času, ko je vlada na seji sprejemala ukrepe za zapiranje države, v oddaji 24UR odgovoril: "Meni se zdi primerno, da ima vsak pravico do letnega dopusta."Rezultat testa je sicer bil negativen. Drugače pa je bilo pri ministru za zunanje zadeve Anžetu Logarju, ki je v petek po testiranju, še preden je izvedel, da je pozitiven, obiskal Narodno galerijo, se srečal z direktorico in v njihovih prostorih posnel krajši promocijski video. Logar med čakanjem na rezultate testa obiskal Narodno galerijo Na vprašanja in očitke glede slabega zgleda, ki ga člani vlade dajejo državljanom, od katerih zahtevajo upoštevanje ukrepov, je danes odgovarjal tudi vladni govorec Jelko Kacin. Kot je povedal, je pri Logarju šlo za rutinsko testiranje po obisku v tujini ter da nihče ni pričakoval, da bo izid testa pozitiven. Za Koritnika je dejal, da so se za testiranje odločili, ker je bil še edini med ministri, ki testa ni opravil. icon-expand Jelko Kacin FOTO: POP TV Kacin sicer ni želel neposredno odgovoriti na novinarsko vprašanje, ali je potrebo po rutinskem testu biti v samoizolaciji. Povedal je le, da bo minister Logar v samoizolaciji do iztega karantenskega ciklusa. "Testirajo se vse delegacije, ki gredo v tujino. Logarju se je zgodilo, da je bil navzoč na dogodku. Ko je bil pozitiven, so se aktivnosti zanj prekinile." Glede neupoštevanja ukrepa o nošenju maske na prostem s strani direktorja NIJZ Milan Kreka pa je Kacin dejal, da gre za bizarne očitke. "Predvsem se je Krek iskreno opravičil in je dogodek obžaloval. Gorivo je točil brez maske, do blagajne v pa je šel z masko,"je pojasnjeval Kacin in dodal, da je direktor NIJZ "človek, ki resnično dela tako, da večina ljudi ne bo verjela, da človek lahko toliko zdrži."