Zaradi okužbe zaprli del kliničnega centra v Osijeku

V zadnjih 24 urah so v Primorsko-goranski županiji potrdili sedem novih okužb. Trije primeri so povezani z obolelimi, ki so že v samoizolaciji, četrti primer je pomorščak, preostali trije pa so bili testirani pred vrnitvijo na delo zaradi suma, da so bili v stiku z osebami, ki bi lahko bile okužene. Gre za vzgojiteljico, policista in osebo, zaposleno v socialno-varstveni ustanovi.

V Istrski županiji so testirali 104 vzorce, potrdili so 10 okužb.

V puljski bolnišnici je hospitaliziranih 19 ljudi, 44 se jih zdravi doma.

V Buzetu je v samoizolaciji tudi župan Siniša Žulić, ki je bil v prostoru, kjer je bila tudi oseba, pri kateri so pozneje potrdili okužbo s covid-19. Ljudem je iz karantene sporočil: pazite nase in na druge.

V Vukovarsko-sremski županiji so v zadnjih 24 urah potrdili pet novih okužb, skupno število okuženih je zdaj tam 150, 52 ljudi se je že pozdravilo, v bolnišnici so še štiri osebe.

Štiri nove primere so našteli na območju Zadrske županije, kjer so včeraj testirali 114 vzorcev, v karanteni spremljajo 469 oseb. Na covid oddelku bolnišnice v Zadru se zdravi šest bolnikov.

V Zadru mineva 14 dni od poroke hčerke Mladena Fuzula, slavje povezujejo z večjim številom okuženih. Z iztekom 14-dnevne dobe so sporočili, da je bilo iz te skupine potrjenih 36 okužb, med njimi tri pri osebah, ki niso bile na poroki, so pa družinski člani ljudi, ki so bili prisotni. Pri vseh okuženih je bolezen potekala v blažji obliki, hospitaliziran ni bil nihče.

V Požeško-slavonski županiji imajo 66 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom, na testiranje so včeraj poslali 122 vzorcev in na srečo noben ni bil pozitiven.Že deveti dan zapored novookuženih ni niti v Liško-senjski županiji.

V Splitsko-dalmatinski županiji so izvedli 286 testiranj, pozitivnih je bilo devet oseb.

Na območju Brodsko-posavske županije so našteli štiri nove primere, v Osiješko-baranjski županiji sedem. Od tega gre v treh primerih za zaposlene v kliničnem centru Osijek. Del bolnišnice so v sodelovanju z epidemiološko službo zaprli. V tamkajšnji bolnišnici je hospitaliziranih 31 oseb s covid-19, štiri potrebujejo umetno predihavanje pljuč.

Na območju Zagrebške županije je aktivnih 51 primerov okužbe, do zdaj se je pozdravilo 148 ljudi, ena oseba je umrla. V Šibensko-kninski županiji pa imajo dva nova primera, gre za odraslega moškega in otroka.