Zaradi omikrona odpovedanih več kot 10.000 letov, države dodatno zaostrujejo ukrepe

"Zima in različica omikron sta močno vplivali na Deltin urnik letov za praznični konec tedna," je za SkyNews komentiral predstavnik ameriške letalske družbe Delta. Kot je še pojasnil, so si prizadevali za preusmeritev ter zamenjavo letal in posadk, a so morali nekatere lete kljub temu odpovedati.

Okoli 3000 letov je bilo odpovedanih v ZDA, kjer težave povzroča bolj nalezljiva različica koronavirusa omikron. Čas božiča je običajno tudi čas potovanj, a je letos praznik sovpadal s širjenjem omikrona. Letalske družbe so bile zaradi samoizolacij in bolezni med člani posadke primorane odpovedati več letov.

Z odpovedmi letov se soočajo tudi na Kitajskem. Najhuje prizadeti sta letališči v Šanghaju in Pekingu, skupno so v ponedeljek zabeležili 300 odpovedanih letov. V nedeljo so na Kitajskem poročali o 206 zabeleženih okužbah, kar je največ v zadnjih 21 mesecih.

Zaradi večjega izbruha novega koronavirusa so medtem v 13-milijonskem mestu Šjan še dodatno zaostrili ukrepe. Tam so do zdaj potrdili več kot 500 okužb, okoli 29.000 ljudi so oblasti napotile v hotelsko karanteno. Prebivalce mesta so večkrat testirali, po napovedih pa se je v nedeljo zvečer začelo "temeljito razkuževanje" mesta.

Gibanje prebivalcev je močno omejeno, en član posameznega gospodinjstva pa lahko vsake tri dni zapusti dom za nakup osnovnih potrebščin. V mestu so odprte samo trgovine z živili in lekarne.

V Franciji več kot 100.000 okužb, v ponedeljek krizni vladni sestanek

Francija je prvič v času pandemije zabeležila več kot 100.000 okužb v enem dnevu, hospitalizacije zaradi covida-19 pa so se v zadnjem mesecu podvojile. Omikron tako otežuje prizadevanja francoske vlade, ki se je želela tokrat izogniti novemu zaprtju države. Pri večini novih okužb gre za različico omikron, oblasti pa predvidevajo, da bo omenjeni sev v prihodnjih dneh postal dominanten.

Danes se bo na kriznem zasedanju sestala francoska vlada. Nekateri strokovnjaki so vlado pozvali, naj podaljša šolske počitnice ali pa uvede novo zaprtje javnega življenja. Francosko ministrstvo za izobraževanje je sicer sporočilo, da se bodo šole po načrtu odprle 3. januarja.

Vlada si prizadeva, da bi bilo covidno potrdilo odslej veljavno le za cepljene prebivalce, negativni test pa ne bi bil več dovolj. Cepljeni državljani bi morali po preteku določenega obdobja prejeti tudi poživitveni odmerek, v nasprotnem primeru bi jim potrdilo poteklo. Covidno potrdilo je sicer v Franciji med drugim potrebno za dostop do kavarn in restavracij.

Za vstop na Češko potreben test PCR, razen za cepljene s poživitvenim odmerkom

Na Češkem so medtem danes zaostrili pravila za vstop v državo. Državljani članic EU, tudi cepljeni in prebolevniki, za vstop potrebujejo test PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so že prejeli poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, ter osebe, mlajše od 12 let.

Za osebe, mlajše od 18 let, pa zadostujeta dva odmerka cepiva. Testirati se ni treba tudi češkim državljanom oziroma tistim z začasnim bivališčem na Češkem.

Na Češkem so sicer v noči s sobote na nedeljo ukinili izredne razmere zaradi koronavirusa, češki predsednik Miloš Zeman pa se je v novoletnem nagovoru zavzel za to, da bi bilo cepljenje proti covidu-19 v državi obvezno.