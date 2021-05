Zaradi pojava nove različice koronavirusa bodo testirali 13 milijonov ljudi

13-milijonsko vietnamsko mesto Hošiminh se sooča z izbruhom nove različice koronavirusa. Oblasti so se zato odločile, da testirajo celotno prebivalstvo. Poleg tega pa bodo poostrili tudi druge ukrepe. Za novo različico je značilno, da se hitro širi po zraku.

Potem ko so vietnamske oblasti sporočile, da so odkrile novo različico novega koronavirusa – gre za kombinacijo indijske in britanske različice – bodo testirali vse prebivalce mesta Hošiminh. Tam so odkrili 125 novih primerov, povezani naj bi bili z verskimi aktivnostmi. Mesto šteje 13 milijonov ljudi. Vietnam se je do sedaj uspešno spopadal z epidemijo, a v zadnjih tednih se je število novih okužb začelo zviševati.

Za novo različico je značilno, da se hitro širi po zraku. Vietnamski zdravstveni minister Ngujen Tan Longje dejal, da se v primeru okužbe s to različico koncentracija virusa v grlu in slini zelo hitro poveča in da se zelo hitro širi v bližnjo okolico. Poleg testiranja so oblasti napovedale tudi dodatne ukrepe, ki bodo veljali 15 dni. Trgovine in restavracije bodo zaprte, vse verske dejavnosti bodo prepovedane. Prav tako bo prepovedano združevanje več kot 10 oseb, razmišljajo pa, da bi število znižali na pet.

icon-expand Odkrili so novo različico novega koronavirusa – gre za kombinacijo indijske in britanske različice. FOTO: Dreamstime

Ko se je virus začel širiti v začetku leta 2020, so oblasti hitro reagirale in zaprle meje ter za državljane, ki so se vračali, uvedle obvezno testiranje in karanteno. Doslej so v Vietnamu potrdili več kot 7000 okužb in 47 smrti. Doslej so proti covidu-19 cepili nekaj več kot milijon prebivalcev. Cepljenje želijo pospešiti, da bi čredno imunost dosegli do konca leta, navaja vietnamsko ministrstvo za zdravje.