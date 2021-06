Zaradi porasta okužb v Moskvi razglasili teden dni počitnic

Moskovski župan Sergej Sobjanin je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom prihodnji teden od torka do petka razglasil dela proste dneve. V ruski prestolnici namreč beležijo največ okužb v zadnjega pol leta. V Italiji pa bodo po smrti 18-letnice po cepljenju z AstraZeneco to cepivo uporabljali le še za starejše od 60 let.

V Moskvi beležijo porast okužb. "V preteklem tednu se je situacija s širjenjem okužb z novim koronavirusom močno poslabšala," je sporočil Sergej Sobjanin. V Moskvi so v preteklem dnevu potrdili 6701 primer okužb, kar je največ od lanskega decembra. Sobjanin je dodal, da so v bolnišnicah na tisoče postelj znova namenili za covidne bolnike. "V takšni situaciji se ne moreš ne odzvati." "Za zaustavitev rasti števila okužb in rešitev človeških življenj sem danes podpisal odlok o dela prostih dneh od 15. do 19. junija," je sporočil. V ponedeljek bo v Rusiji praznik. Odlok zadeva vse uslužbence v 12-milijonski ruski prestolnici, razen delavce v kritičnih dejavnostih. Župan je odredil še zaprtje kulinaričnih tržnic in igrišč, restavracije, bari in nočni klubi pa morajo zapreti vrata ob 23. uri. Prav tako je pozval delodajalce, naj najmanj 30 odstotkov necepljenih uslužbencev dela od doma. Novinarska konferenca, na kateri so sporočili, da bo Italija uporabljala AstraZeneco le še pri starejših od 60 let. Italija bo z AstraZeneco cepila le starejše od 60 let Italijanske oblasti so sporočile, da bo cepivo AstraZeneca po novem namenjeno le starejšim od 60 let. Tisti, ki so že prejeli prvi odmerek AstraZenece, pa naj kot drugi odmerek prejmejo cepivo na osnovi mRNA, je na novinarski konferenci pozval glavni vladni svetovalec za zdravstvo Franco Locatelli. Razlog za omenjeno odločitev italijanske vlade je smrt 18-letne najstnice, ki je umrla po cepljenju, pred tem je bila sprejeta v bolnišnico zaradi redkih krvnih strdkov. Vzročna povezava s cepljenjem sicer ni dokazana, dekle pa naj bi tudi trpelo za avtoimuno trombocitopenijo oz. nizko ravnijo trombocitov. PREBERI ŠE Ema dodala nov stranski učinek AstraZenece: sindrom kapilarnega prepuščanja V petek je Evropska agencija za zdravila EMA potrdila še en stranski učinek po cepljenju z AstraZeneco, to je sindrom kapilarnega prepuščanja, pri katerem prihaja do uhajanja tekočine iz krvnih žil. Ob tem odsvetujejo cepljenje s tem cepivom vsem, ki imajo težave s tovrstnim krvavenjem.