Zaradi poslabšanja situacije v Braziliji ZDA uvedle omejitve potovanja

Brazilija je imela do nedelje več kot 350.000 okuženih s koronavirusom in več kot 22.000 mrtvih, ZDA pa 1.643.000 okuženih in 97.711 mrtvih. Omejitve za potovanja iz Brazilije je naznanila tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany , ki je dejala, da predsednik Donald Trump s tem ukrepom ščiti ZDA.

Iz mesta Daytona Beach so poročali o številnih gručah kopalcev, ki so kršili omejitev dovoljenega zbiranja do deset ljudi, plaže so bile polne zabav, pred eno od trgovin pa je izbruhnil strelski obračun, v katerem sta bila dva ranjena in so ju morali prepeljati v bolnišnico. Policija glede kršitev socialnega distanciranja ni posredovala. Bolj umirjeno je bilo na plažah Kalifornije in New Yorka, kjer so se ljudje držali pravil.

New York ostaja najbolj prizadeta zvezna država v ZDA. Newyorški guverner Andrew Cuomo je sporočil, da je število novih hospitalizacij v soboto od petka malce naraslo, in sicer z 208 na 229. Število smrti zaradi covida-19 pa je prav tako naraslo s 84 na 109, kar je enako kot v četrtek, vendar neprimerljivo manj kot na vrhuncu aprila, ko je umrlo po 800 ljudi na dan.