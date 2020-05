Zaradi potrjene okužbe pri zaposlenem infekcijska klinika deluje v omejenem obsegu

Pri osebi, zaposleni na ljubljanski infekcijski kliniki, so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Zaradi tega bo klinika v prihodnjih dneh delovala v omejenem obsegu, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Zaposleno osebo so testirali po pojavu povišane temperature. Od srede je zaposleni v bolniškem staležu. Zaradi ukrepov v skladu z navodili službe za preprečevanje in omejevanje bolnišničnih okužb bo delo na kliniki v prihodnjih dneh potekalo v omejenem obsegu. Kot so pojasnili v UKC Ljubljana, bodo bolnike napotili na kliniko samo ob predhodnem posvetu.

Otroški oddelek ter oddelek za obravnavo bolnikov z novim koronavirusom pa delujeta nemoteno.

V sredo smo v Sloveniji sicer potrdili dve novi okužbi s koronavirusom - eno v Ljubljani, drugo na območju Sevnice. Smrtnih žrtev ni bilo. V bolnišnici ostaja sedem oseb, dva obolela se še vedno zdravita na intenzivnem oddelku. Ena oseba je bila odpuščena iz bolnišnice.