V Pekingu preplah zaradi povezav lososa s koronavirusom

Pretekli teden je Peking poročal o sploh prvem primeru koronavirusa po 57 dneh. Od takrat so v kitajski prestolnici potrdili že skoraj 150 okužb, skoraj vse pa so povezane s tržnico mesa, sadja in zelenjave Šinfadi. Slednja je dobavitelj 80 odstotkov vse zelenjave v Pekingu, dnevno pa jo obišče več deset tisoč ljudi.

Državni mediji so poročali, da so virus odkrili na lesenih deskah za rezanje uvoženega lososa. Prvi se naj bi okužil 22-letnik, ki je čistil zamrznjeno morsko hrano. Zaradi povezav koronavirusa z lososom je med prebivalci zavladala panika. Večina trgovskih verig v mestu je čez noč s prodajnih polic odstranila vse zaloge lososa, podobno so storili tudi v restavracijah, kjer so omenjeno ribo odstranili z jedilnika. Uvoz lososa iz Evrope je začasno prekinjen.

Kot poroča BBC, dokazov, ki bi potrjevali obstoj trgovine z divjimi živalmi na omenjeni tržnici, ni. Spomnimo. Prvič je virus izbruhnil na t. i. 'mokri tržnici' v Vuhanu, kjer med drugim prodajajo ogrožene luskavce, netopirje, kače in druge divje živali.