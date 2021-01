Zaradi prepočasne dobave cepiva vse več kritik na račun EU in Pfizerja

Cepiva primanjkuje in primanjkovalo naj bi ga še vse do marca. Proizvodnja dvojca Pfizer in BioNtech pa naj bi se zares okrepila šele septembra, sporočajo iz Bruslja. "Vprašanje je, koliko cepiva imamo in koliko ga bomo še dobili. Glede tega bodo nastajala še trenja," je dejal župan francoske Nanterre Patrick Jerry.

Nezadovoljstvo pa ni le v Franciji. Podobne težave kot Francozi ima namreč kar tretjina evropskih držav. Poleg premajhnih količin ponekod tudi ni jasno, kaj sploh bo v napovedani pošiljki."Sprašujemo se tudi, ali bomo dobili 400 doz ali 400 stekleničk,"še dodaja Jarry.