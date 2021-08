Zaradi različice delta v ZDA narašča število okužb med otroki

Od lanskega šolskega leta, ko je kot prevladujoča različica koronavirusa delta zamenjala alfo, so v ZDA novi primeri okužb pri otrocih do 17 let skočili za 84 odstotkov. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so v zadnjem letu dni v bolnišnice zaradi koronavirusa sprejeli 45.000 otrok starih do 17 let, sedaj pa jih sprejemajo povprečno po 200 na dan ali več kot 70 na dan več.

V času od 10. do 31. julija so hospitalizacije narasle za 84 odstotkov, od 665 do 1224. Doslej je od izbruha pandemije koronavirusa v ZDA umrlo 520 otrok, okužilo pa se jih je več kot 4,2 milijona.

Glede na skupno število mrtvih (617.000) to ni veliko, vendar pa je to dvakrat več kot jih na leto umre zaradi navadne gripe. Ob tem direktorica CDC Rochelle Walensky poudarja, da je vsaka smrt otroka preveč.

Položaj bo še bolj nevaren sedaj, ko se po delih ZDA že začenja novo šolsko leto. Ker cepiva za mlajše od 12 let ni, zdravstveni strokovnjaki priporočajo maske. CDC jih v zaprtih javnih prostorih priporoča za otroke od drugega leta starosti naprej.