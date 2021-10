Zaradi širjenja okužb na Kitajskem zaprli že tretje mesto

Prebivalci mesta Heihe v severni provinci Heilongjiang morajo ostati doma; stanovanje lahko zapustijo le, če morajo po nujnih nakupih ali potrebujejo zdravstveno oskrbo. Ob tem so pristojne oblasti v mestu začele tudi z množičnim testiranjem prebivalcev. Državni mediji poročajo, da so oblasti ustavile avtobusne in taksi prevoze, prav tako vozila ne smejo zapustiti mesta.

Na Kitajskem se z izbruhi novega koronavirusa trenutno spopadajo v 11 provincah. Kitajske oblasti so v torek odredile zaprtje javnega življenja za mesto Lanzhou s štirimi milijoni prebivalcev, pred tem pa so karanteno odredile tudi za več deset tisoč ljudi območja mesta Ejin na severu države.

Zaprtih je tudi več stanovanjskih sosesk v prestolnici Peking, kjer so v zadnjem dnevu potrdili nove primere okužbe. Tam so omejili dostop do turističnih znamenitosti, ljudem pa so svetovali, naj ne zapuščajo mesta, če to ni nujno potrebno.

Na Kitajskem so v zadnjem dnevu potrdili 23 lokalnih primerov okužbe. V primerjavi z drugimi državami gre sicer za zelo nizko število, vendar so državne oblasti odločene, da bodo zadnji izbruh bolezni omejile še pred začetkom zimskih olimpijskih iger. Te bodo v kitajski prestolnici potekale med 4. in 20. februarjem prihodnje leto.