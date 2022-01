Zaradi več sto primerov koronavirusa odpovedali sezono križarjenj

Brazilska zdravstvena agencija Anvisa je medtem sporočila, da je naročila odpoved dveh križarjenj in ministrstvu za zdravje priporočila, naj prekliče sezono križarjenj. Napovedala je tudi preiskavo dveh križarskih podjetij, ki delujeta v Braziliji – švicarske družbe MSC Cruises in italijanske Costa Crociere – zaradi morebitnih neskladnosti z zdravstvenimi predpisi.

Anvisa je še sporočila, da je bilo v devetih dneh, od 26. decembra do 3. januarja, na petih ladjah v Braziliji 798 ljudi, med katerimi so bili tako potniki kot člani posadke, pozitivnih na novi koronavirus. Za primerjavo: v 55 dneh pred tem, od začetka sezone, torej od 1. novembra lani, so zaznali le 31 primerov. Sicer pa je bilo 60 odstotkov najnovejših primerov okužbe med člani posadke.

Tudi križarke v drugih delih sveta so se nedavno soočile s prekinitvami potovanj zaradi večjega števila primerov koronavirusa na krovu. Potniki ladje, ki jo upravlja Holland America Line, se zaradi okužb tik pred božičem niso smeli izkrcati v letovišču Puerto Vallarta v Mehiki. Nekaj ​​dni pozneje so jim to dovolili v drugem mehiškem pristanišču.