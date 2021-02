Zaradi tehničnih težav na NIJZ (za zdaj) še brez podatkov o okužbah

Podatki o novih okužbah z novim koronavirusom, potrjenih smrti zaradi covida-19, povprečju oziroma incidenci in morebitnem sproščanju ali zaostrovanju ukrepov, ki se sprejemajo na podlagi tega, danes pošteno zamujajo. Ali je to morda posledica zapletov z lažno pozitivnimi hitrimi antigenskimi testi, vladna govornica za covid-19 Maja Bratuša natančneje ni odgovorila, dejala je le, da so za to krive "tehnične težave NIJZ".

Za zdaj je znano le, da se v bolnišnicah trenutno zdravi 1012 covidnih bolnikov, kar je 20 manj kot včeraj. 165 jih je hospitaliziranih na oddelkih intenzivne nege, torej trije manj kot v torek. 32 bolnikov so iz bolnišnic odpustili v domačo nego, 83 pa na novo sprejeli, je na današnji vladni novinarski konferenci sporočila vladna govornica za covid-19 Maja Bratuša. Drugih podatkov še ni, ker imajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) tehnične težave. Na vprašanje, ali so te morda posledica lažno pozitivnih hitrih antigenskih testov, specifično sicer ni odgovorila. Dejala je le, da se metodologija beleženja podatkov nenehno nadgrajuje. Podatke bomo objavili takoj, ko bodo znani.