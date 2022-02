Pojasnili so še, da intenzivno delajo na tem, da bi se težave čim prej odpravile. "Prosimo, da se do odprave težav SI DCP preverjajo ročno oziroma z vpogledom v potrdilo," so dodali.

Preverjanje splošnih EU DCP (evropskih digitalnih covidnih potrdil) medtem še naprej poteka brez težav.