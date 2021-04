Zaradi težav z dobavo samotestiranja dijakov v petek še ne bo

Gre za prostovoljno testiranje, obstaja pa tudi možnost, da bo za tiste šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, šola potekala na daljavo.

Napovedano je bilo namreč, da se bo samotestiranje dijakov s hitrimi testi na okužbo z novim koronavirusom začelo v petek, nato pa bi testiranja ponavljali vsak ponedeljek. Učenci zadnje triade osnovnih šol pa naj bi se začeli samotestirati po prvomajskih praznikih.

Samotestiranje se bo, ko bodo testi prišli, po odločitvi stroke izvajalo v šolah pred začetkom pouka, če bi bil test pozitiven, pa bo moral še na testiranje s testom PCR.

Teste so naročili prek skupnega evropskega javnega naročila, v prvi fazi pa so naročili 300.000 testov.

Dr. Marko Pokorn s pediatrične klinike je v torek sicer pojasnil, da je samotestiranje korak v pravo smer in otroke postavlja v aktivno vlogo v soočanju s pandemijo. Otroci si tako sami zagotavljajo varnost šolanja. Na pediatrični kliniki se namreč dnevno srečujejo z duševnimi stiskami otrok in mladostnikov, zato je ključno, da se otroci izobražujejo v šolah, meni Pokorn. Gre za povsem enostaven in varen postopek. Po besedah Pokorna ga lahko izvede tudi šestletni otrok ob nadzoru odraslega.

V primerjavi z brisom nosno-žrelnega prostora je tudi neprimerno bolj prijeten in primerljiv z vrtanjem po nosu, je dodal. Hitri test je sicer slabše občutljiv in zazna tiste osebe, ki imajo veliko količino virusa v dihalih, a je veliko bolj dostopen kot PCR-test, je dodal Pokorn.