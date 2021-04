Zaradi tovarniške napake uničenih več milijonov odmerkov cepiva Johnson & Johnson

Napaka se je zgodila v tovarni Emergent Biosolutions, ki sicer za proizvodnjo tega cepiva še nima ustreznih dovoljenj ameriških regulatorjev. Podjetje Emergent BioSolutions je sicer proizvodni partner tako podjetja Johnson & Johnson kot tudi AstraZenece. Cepivo slednje proti covidu-19 v ZDA še nima dovoljenja za uporabo.

O napaki je prvi poročal ameriškiNew York Times. Po navedbah časnika naj bi šlo za človeško napako, in sicer naj bi zaposleni v tovarni po nesreči napačno zmešali sestavine.

V podjetju Johnson & Johnson so kasneje potrdili zaplet, a točnega števila napačnih odmerkov niso navedli. Obenem so zatrdili, da si še naprej prizadevajo pridobiti izredno dovoljenje za uporabo cepiva, proizvedenega v omenjeni tovarni. Tja bodo napotili dodatne strokovnjake, ki bodo "nadzorovali, usmerjali in pomagali pri proizvodnji", so sporočili in dodali, da "kakovost in varnost ostajata glavni prioriteti".