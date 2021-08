Zaradi ukinitve brezplačnih testiranj za zdaj vrste niso krajše

Kot je povedala predstojnica za splošno zdravstveno varstvo v mariborskem zdravstvenem domu Maja Arzenšek, so v ponedeljek pri njih opravili nekaj več kot 1000 hitrih testov, kar je sicer dobrih sto manj kot na primerljivi ponedeljek teden dni prej. Med opravljenimi testi je bilo tudi 157 samoplačniških.

"Nekaj je bilo predvsem zmede s potrdili, ki jih morajo s sabo prinesti pacienti, sicer pa je bilo testiranih običajno število ljudi," je povedala Arzenškova in pojasnila, da mora biti iz dokumentov jasno razvidno, ali nekdo dela v kateri od panog, za katere je testiranje brezplačno. Prihajali so tudi študentje z napotnicami, kjer še ni povsem jasno, kako in kaj, a po njenem nikjer ne piše, da mora biti upravičenec do brezplačnega testiranja redno zaposlen.

V mariborskem zdravstvenem domu za zdaj ne načrtujejo posebnih sprememb niti kar se tiče lokacij testiranja v središču mesta in mobilnih enot v okoliških občinah niti kar se tiče terminov. Kot je povedala Arzenškova, se bodo morebitnim spremenjenim razmeram prilagajali sproti.

Podobno velja tudi za Zdravstveni dom Ljubljana, kjer so v ponedeljek v mobilni enoti na Mestnem trgu opravili 169 hitrih testiranj za splošno populacijo, teden dni prej pa 211. Na vstopni točki na Metelkovi ulici, kjer izvajajo teste za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter druge poklicne skupine, so pred tednom dni izvedli 150 testiranj, zlasti zaradi vračanja zaposlenih v šole pa ta ponedeljek že 499 testiranj.

Tudi v celjskem zdravstvenem domu prvi dan "novega režima testiranj" niso beležili pomembnega upada števila testiranih v primerjavi s preteklimi tedni. Avgusta so ob ponedeljkih testirali povprečno po 140 ljudi na dan, ta ponedeljek pa je teh bilo 153, od tega 57 samoplačnikov.

Bodo pa v Celju od 31. avgusta testiranja selili na novo lokacijo v dvorano Zlatorog, kamor se začasno do preklica s sejmišča seli tudi njihov cepilni center.

V skladu z od ponedeljka veljavno uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb s covidom-19 je brezplačno hitro testiranje mogoče za zaposlene v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnovarstvenih zavodih, trgovski in storitveni dejavnosti, organizaciji prireditev ali pa tiste, ki vzgojo in izobraževanje izvajajo na področju verske vzgoje.

Upravičenost do brezplačnega testiranja lahko dokažejo z osebnim dokumentom, kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilom delodajalca, v nasprotnem primeru je za hitro testiranje treba odšteti do največ 12 evrov.