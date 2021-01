Zaradi uvedbe policijske ure na Nizozemskem nasilni izgredi

Nizozemski premier Mark Rutte je danes v izjavi za medije obsodil nedeljske proteste proti novim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. “To nima nič skupnega s protesti, to je kriminalno nasilje in ga bomo tako tudi obravnavali," je zatrdil Rutte.

Najhuje je bilo v nedeljo v mestu Eindhoven na jugu države. Izgredniki so zažigali avtomobile in kolesa ter plenili po trgovinah. V policiste so metali pirotehnična sredstva in žogice za golf, policija pa je odgovorila s solzivcem. Župan Eindhovna John Jorritsma je razmere primerjal z državljansko vojno in na pomoč poklical vojsko.

Manjši protest se je odvil tudi v Amsterdamu, kjer so policisti jezne protestnike razgnali z vodnim topom. V mestu Enschede na vzhodu države pa so izgredniki metali kamenje v tamkajšnjo bolnišnico. Policija je pridržala več kot 200 ljudi, poroča BBC.