Zaradi večjega števila okužb, povezanih z mesno tržnico, del Pekinga v karanteni

V četrtek so v Pekingu odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom po dveh mesecih. Okužena oseba je obiskala tržnico Xinfadi na jugu kitajske prestolnice, v zadnjem času pa ni zapustila mesta. Kasneje se je število okužb razširilo, oblasti pa so v petek nato tržnico zaprle, da bi jo razkužili in opravili množično testiranje. Po zadnjem testiranju 500 oseb so odkrili 45 pozitivnih primerov, a okuženi simptomov niso kazali.

Na območje tržnice so oblasti napotile več sto policistov in pripadnikov paravojaške policije. Za 11 četrti v okrožju Fengtai so medtem odredili karanteno. Zaprli so tudi devet bližnjih šol in vrtcev in odpovedali vse športne prireditve.

Direktor tržnice Xinfadi je državnim medijem povedal, da so koronavirus odkrili na lesenih deskah za obdelavo lososa. Mestni uradniki so zato že odredili varnostne preglede, ki so se osredotočili na sveže in zamrznjeno meso, med drugim na perutnino in ribe v supermarketih, skladiščih in gostinskih obratih. Nekatere večje trgovske verige so čez noč v prestolnici s svojih polic odstranile vse zaloge lososa, nekatere pekinške restavracije pa danes gostom niso postregle z lososom.

Kitajska, kjer je virus najprej izbruhnil, je njegovo širjenje v veliki meri uspela zajeziti s strogimi karantenami. Večino ukrepov so zdaj odpravili, saj se je število okužb močno zmanjšalo. Večina novih okužb, o katerih so poročali v zadnjih dveh mesecih, je bila povezana s potovanji v tujino. Strah pred drugim valom okužb na Kitajskem sicer ostaja.

V Indiji največji dnevni porast okužb

Iz Indije medtem poročajo o največjem dnevnem porastu okužb s koronavirusom. Zabeležili so jih 11.458, skupno pa več kot 300.000, kažejo uradni podatki. Indija je na četrtem mestu na svetu po številu okužb, slednje pa hitro naraščajo kljub strogi karanteni, ki so jo oblasti odredile konec marca za vso državo. Nekatere ukrepe so v zadnjem času sicer sprostili.

Najhuje prizadeta indijska zvezna država je Maharashtra, kjer so našteli več kot 100.000 okužb, okužbe pa hitro naraščajo tudi v prestolnici, kjer je zdravstveni sistem močno obremenjen. Kljub naraščanju primerov pa je že več kot 147.000 ljudi okrevalo. Trenutno imajo 145.779 aktivnih primerov, umrlo pa je skupno 8.884 bolnikov.