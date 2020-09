Zaradi velikega porasta okužb strokovnjaki razmišljajo o zaostritvi ukrepov

"Ves čas govorimo isto – zakaj, kaj se bo zgodilo …tukaj ni napredka. Nekateri ne verjamejo, dokler so številke nizke. Ko so visoke, pa je že prepozno ," pojasnjuje Aleš Rozman , član svetovalne skupine za covid-19.

V soboto so pristojni opravili 1793 testov in potrdili 99 novih primerov. Številke so zgovorne, epidemija se kljub ukrepom, ki bi morali zadostovati, če bi jih spoštovali, hitro širi, ugotavlja stroka.

Številke okuženih bodo še višje, pravijo strokovnjaki, najverjetneje bo treba zaostriti ukrepe, ki jih že imamo, na primer zbiranje ljudi, ki je omejeno na 10, razen s seznamom. " Tudi tukaj je videti, da ljudje tega ne upoštevajo – imajo zasebne zabave, na katerih je več kot 10 ljudi. V to bo treba poseči z bolj radikalnim pristopom pri enakem ukrepu – z več nadzora in izrekom primernih kazni," meni Beovićeva.

" V bolnišnicah se prostor za covid bolnike polni in se bliža svojemu robu. Naslednji korak je, da začnemo zapirati redne dejavnosti, ki niso tako nujne, in te vire preusmerjati v covid ," pravi Rozman. To pa pomeni, da bi bili drugi bolniki prikrajšani, ker ne bi prišli do zdravstvene storitve.

Imamo zelo obsežno širjenje epidemije, na katerega se moramo pripraviti, zlasti v bolnišnicah, pa doda Bojana Beović. V Mariborskem UKC so povedali, da je njihova intenziva polna, enega bolnika so zato prepeljali v Ljubljano, drugega na Golnik, kjer so spet odprli intenzivni oddelek.

Strokovnjaki države ne bi zapirali kot v prvem valu. "Ker je čisti nesmisel, da se na eni strani ljudi zbirajo na načine, ki so nevarni, ki širijo okužbe, na drugi strani pa prepovedujemo kulturne dogodke, ki so urejeni."

Kaj pa primer Švedske, kjer se država sploh ni zaprla? Tam so se ljudje zelo hitro začeli zavedati, kaj je prav in kaj ne, pravi Rozman. "Naša kultura je drugačna, pri nas se tisto, kar ni izrecno prepovedano, smatra, kot da je dovoljeno. To vidimo v teh dneh."

Gre za premislek o ukrepih, spremljamo tudi, kaj uvajajo druge države, še pravijo strokovnjaki. "Predvsem gre za omejitve zbiranja, maske tudi v zunanjih prostorih, v večernem času, za omejevanja delovanja lokalov," našteva Beovičeva.

Če ljudje tega ne morejo razumeti in sprejeti nove realnosti, potem se bojim, da ne ostane nič drugega kot ostre prepovedi, pa napoveduje Rozman.

Vladi bodo najverjetneje že prihodnji teden predlagali seznam smiselnih možnih ukrepov, da bi zajezili virus, pri tem pa so pomembna tudi poročila epidemiologov.

Krek: Slovenija je že ujela rdeči seznam

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek pa je za nacionalno televizijo povedal, da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi do 165 okužb na dan in da smo "že med rdečimi državami", saj smo presegli 40 okužb na 100.000 prebivalcev v 14 dneh.

Pojasnil je, da je krivulja okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji v fazi rasti in da je težko napovedati, kdaj se bo prelomila navzdol. "Takrat, ko bomo začeli resnično upoštevati priporočila in ukrepe, ki so že dolgo znani," je dodal.

Na vprašanje, ali je stanje v bolnišnicah, kjer so v enem dnevu sprejeli pet novih pacientov s covidom-19, še obvladljivo, je odgovoril, da je trenutno stanje v bolnišnicah odraz okužb izpred 10 do 14 dni. Takrat je bilo po njegovih besedah dnevno potrjenih nekje med 18 in 40 okužb na dan. "Zdaj si lahko samo zamislite, kako bo čez 14 dni."

Tako bo po njegovih besedah potreba po bolnišničnih posteljah čez čas še bistveno večja in bomo počasi morali začeti posegati po posteljah, ki so namenjene za druge dejavnosti. To bi ponovno vodilo v zmanjševanje dostopnosti do nekaterih dejavnosti v zdravstvu, ki so tudi nujno potrebne za posamezne paciente, je še opozoril.