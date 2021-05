Zaradi velikega povpraševanja bi se lahko cene potovanj poleti zvišale

"Toliko različnih ljudi govori o različnih programih, toda nimamo še nič enotnega, zato vlada zmeda," pa pravi Fogel. "Poslušal sem italijanskega premierja, ki je rekel, da bodo turiste kmalu spustili v državo, med drugim pa boš moral dokazati, da si cepljen. Kako naj to dokažem? Katera dokazila potrebujem, kje jih naj dobim?" se sprašuje Fogel, ki ugotavlja, da je pri oblikovanju pogojev za vstop v različne države še veliko nejasnosti.

Letalski analitik John Grant je za BBC napovedal, da bodo imele sprostitve omejitev potovanj velik vpliv na cene letalskih vozovnic. "Algoritmi letalskih prevoznikov bodo zaznali povečanje povpraševanja in temu primerno dvignili cene." Ob tem še vedno ni jasno, kako bodo vlade po svetu pristopile k priznavanju statusa cepljenih, prebolelih ali testiranih. Vse to vznemirja turistični sektor, ki ga je pandemija močno prizadela, dodaja Grant.

Glenn Fogel , izvršni direktor Bookinga, spletnega ponudnika nastanitev, je v pogovoru za BBC ocenil, da cene mednarodnih potovanj že rastejo. Številne letalske družbe so namreč zaradi omejitev potovanj znatno zmanjšale število letov. Kljub velikemu povpraševanju letalske družbe ostajajo previdne, saj zaradi negotovosti težko načrtujejo število letov, je dejal Fogel.

Mednarodno združenje za letalski promet (IATA) je sicer oblikovalo svoje turistično potrdilo, ki pa ga zdaj preizkušajo nekatere letalske družbe, poroča BBC . Evropska unija si medtem prizadeva, da bi bilo t. i. digitalno zeleno potrdilo pripravljeno še pred začetkom poletnih počitnic. Napovedi vlad, da bodo cepljeni meje prehajali brez omejitev, necepljeni pa bodo morali plačevati teste, so sicer naletele na nejevoljo med prebivalci.

Britanski nadzorni organ za enakost je pred kratkim opozoril, da bi lahko z omenjenimi pogoji in potrdili ustvarili 'dvotirno družbo', v kateri bi lahko samo nekatere skupine prebivalstva v celoti uživale svoje pravice. Na to je opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Fogel v tem na drugi strani ne vidi težav. "Če niste cepljeni, resda morda ne boste mogli vstopiti v državo, ki bo pogojevala vstop s cepljenjem. Nič ni narobe z uporabo tehnologije, s katero lahko dokažete, da ste 'varen' potnik," meni Fogel in dodaja, da že sedaj obstajajo države, kamor ljudje ne morejo potovati, če nimajo dokazil o cepljenju proti rumeni mrzlici.

Po ocenah svetovne turistične organizacije je turistični sektor leta 2020 zabeležil najslabše rezultate do zdaj, industrija pa bo potrebovala več let, da si bo opomogla. Fogel ob tem ocenjuje, da še vedno obstajajo razlogi za optimizem. "Ljudje bodo vedno želeli potovati," poudarja.