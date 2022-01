Zaradi zabave v času protikoronskih priporočil odstopil minister

Novice o razsežnosti zabave so prišle na dan, ko so zdravstveni organi izsledili stike okužene osebe, ki je bila na zabavi. V medije so pricurljale tudi fotografije z zabave, iz katerih je razvidno, da so udeleženci peli karaoke in na skupinskih fotografijah pozirali brez zaščitnih mask.

Med več kot 200 povabljenci na zabavi je bilo več kot deset visokih uradnikov, vključno z načelnikom mestne policije ter vodji urada za imigracije in boja proti korupciji. Lamova je kritizirala uradnike in odredila neodvisno preiskavo incidenta.