Zaščita po poživitvenem odmerku hitro upade. Bodo države sledile Izraelu?

Potem ko je v torek izraelski premier Naftali Benet po posvetu s skupino strokovnjakov kot prvi sporočil, da bodo zdravstveno osebje in vsi Izraelci, starejši od 60 let, upravičeni do četrtega odmerka cepiva proti covidu-19, se k podobnemu spopadanju z epidemijo nagiba tudi Velika Britanija. Nova študija je namreč pokazala, da zaščita pred omikronom izzveni že tri mesece po prejetju poživitvenega odmerka.

Za osebe, ki so okužene s to novo nalezljivo različico virusa, je sicer za 70 odstotkov manj verjetno, da bodo zbolele za hujšo obliko bolezni ter pristale v bolnišnici, je potrdila analiza uradna primerov. Vendar pa je britanska agencija za javno zdravstvo ob tem razkrila, da po prejetju poživitvenega odmerka zaščita pred omikronom upade hitreje kot v primeru delte. Prav tako naj bi poživitveni odmerek Moderne poleg dveh začetnih odmerkov Pfizerja v prvih dveh tednih zagotovil 75-odstotno zaščito.