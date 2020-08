Zaščitne maske, ki govor prevajajo v tuj jezik

Zaščitne maske so postale del našega vsakdanjika. In medtem ko se pri nas - vsaj za večino to velja - še nismo dobro navadili nanje, nam gredo na živce, nekatere pa še vedno motijo pri komunikaciji, so na Japonskem šli korak naprej. Razvili so že takšne, ki komunicirajo z mobilnimi telefoni, govor pa celo prevajajo v več tujih jezikov. Zato da bi olajšale in ne ovirale sporazumevanje med ljudmi. Kako delujejo in koliko stanejo?