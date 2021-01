Zaskrbljeni starši: Epidemija je do Zasavja neizprosna

V Civilni iniciativi Zasavski starši, ki se je izoblikovala v zahtevah po odpiranju šol, so z javnim pismom vlado pozvali k takojšnjemu in varnem odprtju zasavskih šol in vrtcev. Opozorili so, da so slovenske šole od vseh v Evropi zaprte najdlje. " Dlje ko so zaprte, dlje se bodo celile rane, ki jih tak ukrep odpira na izobraževalnem procesu. Razumimo tudi, da šola ni samo izobraževalna ustanova. Šola je prostor, ki ponuja socialni razvoj, je prevečkrat tudi priložnost za edini dnevni obrok, varno zavetje pred revščino ali psihičnim, fizični in spolnim nasiljem ," so zapisali.

Nestanovitnost v odpiranju in zapiranju šol in vrtcev ruši priložnosti za otrokov normalen psiho-fizični razvoj ter v njihove vrste vnaša stisko, so opozorili. Šolanje od doma je tudi nadvse stresno in neizvedljivo v večini družin, saj so starši poleg rednih gospodinjskih in službenih obveznosti zdaj primorani biti tudi učiteljice in učitelji; enemu, dvema ali več otrokom. Marsikatera družina si zaradi svojega materialnega in finančnega stanja osnovnih tehničnih pogojev za izpeljavo pouka niti ne more privoščiti.

Na nevzdržnost trenutnega stanja opozarjajo tudi pedagoški delavci. Izpostavljajo prekomerne obremenitve, nezadostne pogoje za tovrstno delo, posledično kršenje delovno-pravne zakonodaje, izčrpanost in težave v duševnem zdravju. Navkljub javno zdravstvenim izzivom je zaprtje šol torej radikalen in zadnji ukrep, saj pod vprašaj postavlja psihofizično zdravje in razvoj celotne generacije in vzdržnost javnega izobraževalnega sistema.

Da je zaprtje v času epidemije nepotrebno tudi v očeh epidemiološke stroke – da torej ne prinaša večjih negativnih učinkov na širjenje epidemije – po besedah iniciative pričajo tudi njene analize in pozivi (nazadnje je NIJZ priporočil, naj otroci, ki so se vrnili v šole, tam ostanejo, tudi če se je regija vmes spremenila v črno, saj da bodo tako lažje naredili analizo, koliko se virus dejansko širi v šolah).