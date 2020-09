Zaskrbljenost zaradi resnih stranskih učinkov cepiva proti novem koronavirusu

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v precepu, ali naj po vzoru britanskih regulatorjev dovoli nadaljevanje testiranja cepiva proti novem koronavirusu tudi v ZDA. Prejšnji teden so namreč začasno prekinili zadnjo fazo kliničnih testiranj cepiva proti covidu-19, ki ga razvija podjetje AstraZeneca z univerzo Oxford. Cepivo velja za eno najobetavnejših in nanj računajo tako v Evropi, Avstraliji kot ZDA. Del globalnega testiranja cepiva poteka tudi v ZDA. Testiranje so po tem, ko se je pri enem od britanskih testirancev pojavilo vnetje hrbtenjače oziroma nevrološko stanje transverzni mielitis, povsod začasno prekinili.

Ameriški zdravnik in vodja raziskav o virusih pri Nacionalnem inštitutu za nevrološke motnje in možgansko kap pri ameriškem Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIH) Avindra Nath je za CNNdejal, da so vodilni v inštitutu zelo zaskrbljeni zaradi omenjenega potencialnega stranskega učinka. "Vsi upamo na cepivo, vendar se ob takšni veliki komplikaciji lahko celotna stvar iztiri," pravi ameriški zdravnik.

Strokovno in splošno javnost skrbi, ker je veliko nejasnosti glede tega, kaj se je pravzaprav zgodilo z dotičnim prostovoljcem. Transverzni mielitis je hudo vnetje hrbtenjače, ki se lahko kaže v hudih bolečinah, oslabljenih mišicah in celo paralizi. AstraZeneca sicer ni potrdila, da je prostovoljec utrpel transverzni mielitis, so pa ta teden sporočili, da je oseba že okrevala po hudem vnetju hrbtenjače in ni več hospitalizirana.

Podrobnosti o bolniku, ki je poročal o neželenih učinkih, iz podjetja in univerze zaradi varovanja bolnikove zasebnosti niso posredovali. So pa pojasnili, da je postopek neodvisnega pregleda pokazal, da s testiranjem cepiva, ki so ga poimenovali AZD1222, lahko nadaljujejo.