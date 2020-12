Zaupanje v strokovnjake, a cepiti se je pripravljena le polovica vprašanih

Skupina je rezultate spletne ankete predstavila na nacionalno reprezentativnem vzorcu 516 članov spletnega panela JazVem. Podatke so zbirali v ponedeljek in torek, 21. in 22. decembra. Najprej so respondente vprašali o dosedanjih izkušnjah z epidemijo.

Nekaj več kot polovica anketirancev (55 odstotkov) meni, da moralo biti cepljenje proti SARS-CoV-2 za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih starejših občanov obvezno, a le 20 odstotkov se jih bo zagotovo cepilo in 29 odstotkov verjetno, medtem ko se jih 31 odstotkov verjetno ne bo cepilo, petina (19 odstotkov) pa zagotovo ne.

Anketiranci so povedali, da najbolj zaupajo strokovnjakom (61 odstotkov) in drugim strokovnim virom, najmanj pa jih zaupa razlagam na družbenih omrežjih (osem odstotkov). Visok je tudi delež nezaupanja v vlado, saj ji polovica anketiranih ne zaupa.

"Čeprav je večina prebivalstva v splošnem naklonjena cepivom in zaupa mnenju strokovnjakov ter rezultatom raziskav, se jih je le polovica pripravljena cepiti proti virusu SARS-CoV-2 oziroma se cepljenja udeležiti takoj, ko bo mogoče,"ugotavljajo na podlagi raziskave pri Sledilniku. Dve tretjini bi želeli počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva. V varnost cepiva trenutno zaupa manj kot tretjina vprašanih. Kar četrtina jih misli, da cepljenje predstavlja poskus nadzora nad populacijo, petina pa jih ima slabe izkušnje s preteklimi cepljenji.

39 odstotkov vprašanih je potrdilo, da jih je zelo strah okužbe z virusom SARS-CoV-2, 33 odstotkov pa jih meni, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe.

Anketirance so tudi prosili, da ocenijo, kako moteči so bili posamezni ukrepi. Kot zelo moteča je največ vprašanih ocenilo ukrep o omejitvi gibanja na občino prebivališča (56 odstotkov) ter zaprtje vrtcev in šol (47 odstotkov), najmanj pa jih je zelo motil ukrep spoštovanja razdalje med ljudmi (8 odstotkov).



Zasnova raziskave in vprašalnika je delo študentov Medicinske fakultete UM: Luke Petravića, Tine Gabrovec, Lee Zorman, Lucije Jazbec, Nike Rupčić, Nine Starešinič, Roka Arha in profesorja Matjaža Zwittra z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.