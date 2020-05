'Zaviranje dejavnosti fitnesov je diskriminatorno'

Kot pravijo, je argument, da sproščanje aerosolov pri fitnes vadbi predstavlja tveganje, že zdavnaj ovržen s strani domačih in tujih infektologov. "Ni večje možnosti okužbe kot je pri košarki, plesu, borilnih športih in ostalih, ki so zdaj že dovoljeni," so zapisali. Ob tem se sklicujejo na mnenje dr. Mateje Logar s katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo, ki je povedala, da ob upoštevanju vseh zaščitnih in preventivnih ukrepov ne vidi resnih pomislekov glede odprtja vseh vadbenih centrov po državi.