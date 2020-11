Zavod Hrastovec: okužbe se širijo, zdravi stanovalci v športno dvorano

Zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec bodo del zdravih stanovalcev preselili v športno dvorano Voličina. Virus se je namreč v dobrem tednu dni razširil po vseh enotah zavoda, trenutno pa je okuženih 41 stanovalcev in 20 zaposlenih. Razmere so resne tudi drugod v občini Lenart.

"Situacija v Lenartu je še naprej zaskrbljujoča. Po podatkih, ki so mi na voljo, je polovica testov, ki jih opravijo v našem zdravstvenem domu, pozitivnih. Ekipe v zdravstvenem domu še obvladujejo situacijo, bolj zaskrbljujoče pa je v zavodu Hrastovec, kjer se okužbe širijo," je sporočil župan Janez Kramberger.

V torek se je sestal občinski štab civilne zaščite skupaj z vodstvom zavoda Hrastovec in epidemiologom ter zdravniki, ki izvajajo zdravstveno varstvo v tem zavodu. Ocenili so, da je treba zaradi širjenja okužb ločiti zdrave osebe od bolnih ter zagotoviti dodatne zmogljivosti v zavodu Hrastovec za rdečo cono.

"V naši občini smo v skladu z načrtom za take potrebe namenili športno dvorano v Voličini in športno dvorano v Lenartu. Po tej odločitvi se je štab civilne zaščite sestal z vodstvom osnovne šole v Voličini in dogovorili smo se, da se začne priprava za preselitev več kot 50 zdravih oseb z lokacije v Hrastovcu v športno dvorano v Voličini," je pojasnil župan.

S selitvijo stanovalcev bodo začeli predvidoma danes popoldne. "Seveda vse s ciljem, da bi se število okužb zmanjšalo in širjenje zaustavilo. Težko si predstavljamo, da bi v zavodu Hrastovec, na lokaciji, kjer je okrog 350 varovancev, prišlo do večjega izbruha bolezni covid-19, saj bo to težko obvladljivo," je še dodal župan.

Direktorica zavoda Andreja Raduha je pojasnila, da bodo okužene stanovalce selili v depandanso C, kjer je pripravljenih 53 postelj. "Vsi stanovalci so trenutno pod rednim zdravstvenim nadzorom, trije potrebujejo bolnišnično oskrbo. Kadrovski primanjkljaj je že velik, saj je kar nekaj zaposlenih okuženih, spet drugi so v samoizolaciji. Trenutno je stanje še obvladljivo in zmoremo opraviti vse delo," je povedala.

"Kljub trudu zaposlenih, da bi zamejili širjenje okužbe, je bilo širjenje zaradi specifične strukture stanovalcev in njihovega načina vsakdanjega delovanja izredno hitro. Okuženi stanovalci in zaposleni v večini primerov ne kažejo znakov bolezni in se dobro počutijo. O okužbah smo obvestili tudi svojce stanovalcev, ki smo jim omogočili tudi možnost vzpostavitve stika s stanovalci po telefonu in s pomočjo ostalih digitalnih komunikacijskih naprav," je dodala.

V namen lajšanja duševnih tegob v trenutnih razmerah so vzpostavili tudi psihosocialno pomoč za stanovalce, njihove svojce in zaposlene. Ostale potrebne odvzeme in ukrepe bodo izvajali v skladu z navodili pristojnega epidemiologa in infektologinje.

Okužba z novim koronavirusom se je pojavila tudi v dislocirani enoti – Varovanem domu Ščavnica, ki se nahaja v občini Sveta Ana. V tej enoti je trenutno okuženih devet stanovalcev in en zaposleni, ki pa ne kažejo znakov okužbe in se dobro počutijo. Okužene stanovalce so ta teden premestili v rdečo cono v Hrastovcu.

Objavljeni bodo oktobrski podatki o registrirani brezposelnosti

Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o registrirani brezposelnosti v letošnjem oktobru. V prvih treh tednih oktobra je število registriranih brezposelnih kljub zaostrovanju vladnih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa malenkost upadlo.