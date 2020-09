Na zalogi 1,3 milijona rokavic, 32.000 litrov razkužila ...

V.d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve Tomi Rumpf je na novinarski konferenci spregovoril o stanju zalog zaščitne in medicinske opreme, ki jih ima v tem trenutku Slovenija. "Imamo 18 milijonov trislojnih higienskih mask, devet milijonov FFP2 mask, 1,3 milijona zaščitnih rokavic, 32.000 litrov razkužil," je nekaj zaloge, ki je v tem trenutku v skladišču, naštel Rumpf. Gre za opremo, ki je ostala od nerazdeljene opreme iz časa prvega vala.

V.d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve je spregovoril tudi o postopkih za zagotovitev potrebnega števila medicinske in zaščitne opreme za uspešno premagovanje izzivov, ki se s porastom števila obolelih pojavljajo v Sloveniji. Zavod je v preteklih dneh tako pripravil že tretji razpis za dobavo opreme. "Osnova za to so trimesečne zaloge, ki jo mora zavod po sklepu vlade zagotoviti pri povečanem številu obolenj," je pojasnil.

Dva razpisa doslej sta bila namreč neuspešna. Prvi razpis je vseboval deset sklopov varovalno-zaščitne opreme. Po besedah Rumpfa je prispelo sedem ponudb, a izbrali niso nobenega ponudnika. "Ponudbe niso ustrezale - zaradi previsoke cene ali ker ni bilo vseh ustreznih deklaracij oziroma certifikatov."

V osmem mesecu so nato pripravili drugi razpis, v vrednosti 11 milijonov evrov. Bilo je šest sklopov, prijavilo se je pet ponudnikov - na vse ponudbe. Cene so - tako Rumpf - tokrat ustrezale oziroma bile konkurenčne, a tudi v tem primeru niso izbrali nobenega od ponudnikov.

Zavod je 15. septembra tako pripravil še tretji razpis v vrednosti 37 milijonov evrov.