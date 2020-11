Zaživel nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji covida-19

Številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, so se povezale v telefon s skupno številko, da bi pomagale pri razbremenitvi in nudenju psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so pojasnili na NIJZ.

Telefon, ki deluje 24 ur in vse dni v tednu, je nastal v sodelovanju NIJZ in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija-TOM telefon.

Telefon je med drugim namenjen krajšim pogovorom za čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov, podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo covid-19, podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni covid-19 in podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali v težavah, povezanih z delom od doma. Obenem so preko telefona na voljo tudi priporočila in podpora pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja.