Zaživela je nova aplikacija za naročanje na cepljenje

Kot je pojasnil minister, se vsem, ki so se že prijavili na cepljenje prek zdravnika ali cepilnega centra, ni treba ponovno naročiti na cepljenje. Prebivalci, ki še niso prijavljeni na cepljenje, pa se bodo odslej naročili prek nove aplikacije. Spletni obrazec je na voljo na portalu zVem, za vnos podatkov pa ne potrebujemo digitalnega potrdila. Po besedah Poklukarja želijo namreč možnost prijave in cepljenja omogočiti čim širšemu krogu prebivalstva. "Kljub temu, da ne uveljavljamo dostopa za prijavo prek digitalnega potrdila, pa še vedno zagotavljamo visok nivo varnosti. S samo prijavo namreč ne omogočamo dostopa do zdravstvenih podatkov," je poudaril minister.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci predstavil aplikacijo za naročanje na cepljenje in novo platformo, ki bo namenjena lažjemu spremljanju poteka cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji.

Po oddaji naročila posameznik prejme varnostno kodo na mobilno številko. Naročilo postane veljavno in se posreduje cepilnemu centru po potrditvi z varnostno kodo. Naročil, ki niso potrjena z varnostno kodo, ne bodo upoštevali.

Ob prijavi na portalu je treba vnesti enotno matično številko, številko zdravstvenega zavarovanja in številko mobilnega telefona, po izbiri tudi naslov elektronske pošte. Prijavitelji imajo tudi možnost, da v spletnem obrazcu navedejo morebitne kronične bolezni ali alergije. Obrazec je mogoče oddati tudi v imenu druge osebe. Naročilo lahko opravi tudi cepilni center ali osebni zdravnik.

Na podlagi podatka o izbranem osebnem zdravniku, ki je shranjen v centralnem registru podatkov o bolnikih, se bo naročilo bolnika prikazovalo članom ekipe izbranega osebnega zdravnika in ekipi cepilnega centra.

O terminu in lokaciji cepljenja bo prijavljena oseba obveščena po SMS-sporočilu. Z novo aplikacijo se ukinja tudi vloga na eUpravi. Vse vloge z eUprave so bile že prenesene v nov sistem, pri tem pa so izločili že cepljene osebe. Po oceni ministra je bilo prenesenih okoli 78.000 vlog. Vsi, ki so oddali vlogo prek eUprave, bodo v naslednjih dneh prejeli SMS-sporočilo za potrditev mobilne številke. Tisti, ki številke niso vnesli, bodo prejeli elektronsko sporočilo.

Potrditev interesa teh, ki so se prijavili prek eUprave, je potrebna zato, da bo priznan datum njihove prijave na eUpravi in da bo cepilni center lahko kontaktiral posameznika prek pravilne številke.

Minister prepričan, da cepilni centri z množičnim cepljenjem ne bodo imeli težav

Ob opozorilih nekaterih zdravstvenih domov, ki so že vzpostavili svoje informacijske sisteme in opozarjajo na morebitno nezdružljivost z novo aplikacijo, je Poklukar pojasnil, da je predvideno 14-dnevno prehodno obdobje, v katerem bodo sezname poenotili in spravili na isti imenovalec.

Danes in v prihodnjih dneh bodo s cepilnimi centri imeli delovne sestanke za odpravo "ozkih grl". "Če posamezni center iz kateregakoli razloga ne bo uspel pristopiti k rešitvi, bo zagotavljal uvoz prijav, prejetih iz portala zVEM v svojo rešitev," je še napovedal Poklukar. Prijavljeni v aplikacijo sicer ne bodo dobili okvirnega termina cepljenja, saj bi to bilo ta trenutek zavajajoče glede na nepredvidljivost dobav, je pa to njihov cilj. Prek portala pa bo možna odpoved prijave na cepljenje.

Od ponedeljka bodo imeli cepilni centri možnost cepiti tudi mlajše od 50 let, še naprej pa bodo obstajale prioritetne skupine. Ljudje iz teh skupin bodo imeli še naprej prednost pri cepljenju, je poudaril. Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja, so sporočili tudi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.