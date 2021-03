Zbiranje osebnih podatkov glede interesa cepljenja zavajanje posameznikov

Kljub šestim pozivom pooblaščenca za posredovanje pojasnil na ministrstvih in NIJZ niso uspeli jasno in zanesljivo pojasniti namena vloge na portalu eUprava, prav tako do danes niso pojasnili pravne podlage za obsežno obdelavo osebnih podatkov, trdijo pri informacijskem pooblaščenci v sporočilu medijem.

Informacijski pooblaščenec je decembra uvedel inšpekcijski nadzor na podlagi prijave suma prekomerne obdelave osebnih podatkov vlagateljev prijave interesa za cepljenje proti covidu-19 preko portala eUprava ter suma neustreznega obveščanja posameznikov. Postopek so sprva uvedli zoper ministrstvo za javno upravo, na podlagi njihovega napotila pa še zoper Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje.

Že ob predstavitvi spletnega obrazca je minister za javno upravo Boštjan Koritnik 8. decembra izpostavil, da se bo o uporabi zbranih podatkov odločalo šele naknadno, kar pa je po opozorilih informacijskega pooblaščenca v popolnem nasprotju s pravom varstva osebnih podatkov, in tudi, da to ne pomeni vzpostavitve vrstnega reda za cepljenje. Kmalu za tem pa je premier Janez Janša pojasnil, da se lahko prek aplikacije vsak prijavi k cepljenju, prijava pa da bo upoštevana kot vrstni red - torej prej se nekdo prijavi, prej bo na vrsti za cepljenje, če ne sodi v rizično skupino.

Pooblaščenec je tako v postopku od zavezancev in preko izjav predstavnikov oblasti v medijih pridobival nasprotujoče si izjave, ki niso bile skladne z dejanskim stanjem, ugotovljenim v inšpekcijskem postopku. NIJZ je sprva zanikal obstoj kakršnega koli sodelovanja pri razvoju in vzpostavitvi spletnega obrazca, četudi so posamezniki ob prejemu potrditvenega sporočila o prejemu prijave prejeli obvestilo podpisano z NIJZ.

A pri informacijskem pooblaščencu opozarjajo, da posameznikom ta namen v okviru skopih informacij, danih ob zbiranju njihovih podatkov, nikdar ni bil izrecno in nedvoumno sporočen. To ne izhaja niti iz nobene verzije nacionalnih strategij cepljenja proti covidu-19, zato je zbiranje osebnih podatkov prek portala eUprava povzročilo zavajanje posameznikov, saj objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so ti z oddajo vloge v resnici dosegli.

V inšpekcijskem postopku se je izkazalo tudi, da do osebnih podatkov, zbranih preko portala eUprava, zaenkrat ni dostopal še nihče ter da prijave za cepljenje potekajo zgolj pri osebnih zdravnikih."To seveda pod vprašaj postavlja nujnost takega množičnega zbiranja podatkov več kot 140.000 posameznikov," navaja pooblaščenec.

Pooblaščenec je obema ministrstvoma in NIJZ izdal začasno odločbo, na podlagi katere morajo izpolniti obveznost informiranja posameznikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov (kdo njihove podatke dejansko obdeluje, za katere namene, kako dolgo se bodo ti podatki hranili ipd.), kar predstavlja temelj transparentne in zakonite obdelave osebnih podatkov.

Končna odločitev še sledi. Informacijski pooblaščenec bo ob izdaji zaključne odločbe upošteval tudi to, da ta zbirka ni več ažurna, saj so bili številni posamezniki, ki so sicer oddali vlogo, najverjetneje zaradi uvrstitve v prioritetne skupine in prijave pri osebnem zdravniku, že cepljeni, so dodali.