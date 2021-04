ZD Ljubljana na cepljenje vabili mlajše osebe, ki ne sodijo v prednostne skupine

Več oseb, ki ne spadajo v prednostne skupine, ki jih je vlada določila v nacionalni strategiji cepljenja, je prejelo klic ali SMS-sporočilo z vabilom na cepljenje od ZD Ljubljana. Tudi na družbenih omrežjih se širijo zapisi, s katerimi ljudje sami opozarjajo, da so bili vabljeni na cepljenje, čeprav ne spadajo v rizično skupino.Istočasno na območju Ljubljane še vedno niso bile cepljene številne starejše in bolj ogrožene osebe.

"V dveh urah se mi je oglasilo 11 ljudi, ki so od ZD Ljubljana dobili vabilo za sobotno cepljenje z AstraZeneco, niso rizični in so mlajši od 50 let. Hkrati pa vemo, da rizični v tej starostni skupini in v skupini 50 do 60 še niso bili vabljeni nikamor," je na družbenih omrežjih zapisala uporabnica. Pod njeno objavo so se javili še drugi. Tudi v naše uredništvo smo prejeli informacije, da so vabilo na cepljenje prejele tri osebe, mlajše od 40 let, ki nimajo kroničnih bolezni in niso zaposlene v kritični infrastrukturi.

V ZD Ljubljana so nam potrdili, da so v četrtek vabili osebe med 18. in 59. letom starosti, ki so imele v sistemu od izbranega osebnega zdravnika vnesene kronične bolezni."Vsak vnos mora preveriti osebni zdravnik in ga potrditi, nato pa se osebe uvrsti v bazo, iz katere vabimo. Osebe, ki jih osebni zdravnik ne pregleda, niso v bazi za vabljenje, saj morajo biti podatki, ki jih pacient vnese ob prijavi, točni."

Ob tem pa s prstom pokažejo na osebne zdravnike, češ da so oni tisti, ki"opredelijo, kdaj je oseba kronični bolnik". "V kolikor so določene osebe zaznale odstopanja, jih naprošamo, da znova kontaktirajo osebnega zdravnika, ki bo preveril, če je pri osebi opredeljena kategorija rizičnosti (posebej ranljivi, kronični bolniki) ustrezna,"so še dodali v ZD Ljubljana.