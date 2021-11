ZD Ljubljana: Na PCR-test na Metelkovi na dan naročenih tudi 1400 ljudi

Povečanim potrebam se v ZD Ljubljana sprotno prilagajajo tako z dodatno okrepitvijo timov kot tudi s podaljšanjem delovnega časa, so za STA sporočili iz ZD Ljubljana. Kot so zagotovili, za zdaj večinoma še omogočajo izvedbo brisa v roku 24 ur od naročanja.

"To pomeni tudi bistveno večje kadrovske obremenitve, saj moramo za delo na vstopni točki aktivirati zaposlene iz ambulant, ki so že tako ali tako preobremenjeni, kar seveda ne bi bilo mogoče brez dobrega sodelovanja tako zaposlenih v ZD Ljubljana kot tudi drugih zdravstvenih domov in ambulant s koncesijo, ki se vključujejo v delo vstopne točke," so pojasnili v ljubljanskem zdravstvenem domu.

Osebe s sumom na covid-19 na vstopno točko ZD Ljubljana sicer naročajo zdravniki iz zdravstvenih domov ter koncesionarji s področja Ljubljane in sedmih primestnih občin, vstopna točka pa pokriva tudi področje Medvod, Vrhnike, Grosuplja in Ivančne Gorice.