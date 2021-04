ZD Ljubljana o izzivih in odzivih na cepljenje: Ves čas sledimo nacionalni strategiji

Direktorica ZD Ljubljana, izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič,je na novinarski konferenci uvodoma pojasnila, da so se v ZD Ljubljana ob začetku cepljenja srečali s petimi nekompatibilnimi informacijskimi sistemi. "Cepljenje je proces, nenehno se nekaj dogaja in spreminja, v tem procesu so prepreke in spodbude," je poudarila.

Do 8. aprila so v naročilni seznam za cepljenje in HAT vnesli 128.000 oseb. 2. aprila je pa je ena izmed zaposlenih pomotoma napravila dvojne vnose, zato je bilo nekaj vnosov napačnih, je pojasnila. Direktorica je izpostavila, da jim je izjemno žal za človeško napako in ljudi, ki so tisti dan potem zaman čakali v vrsti. Izpostavila je, da se zavedajo, da so za temi podatki ljudje, ki so težko čakali v vrsti. Vsem pacientom se je zahvalila za potrpežljivost. Poleg tega je izpostavila še številne druge prepreke, med tem je izpostavila, da se je cepilna strategija v tem času kar trikrat spremenila, prav tako so se spreminjala navodila glede cepljenja s cepivom AstraZenece. "To za tako velik cepilni center logistično ni majhna zadeva," je dejala direktorica.

Pojasnila je tudi, da je bilo do 8. aprila v njihovem cepilnem centru cepljenih skoraj 60.000 oseb. Delež precepljenih prebivalcev Ljubljane je bil na ta dan po podatkih NIJZ 15 odstotkov. Pri tem je poudarila, da Ljubljana s cepljenjem ne zamuja in da ima 60-odstotno precepljenost vseh starejših od 80 let. Direktorica je še pozvala k prijavi na cepljenje, saj to najbolj pripomore k borbi s covidom-19.

Na očitke, da so nekateri dobili cepivo, ne da bi bili prej naročeni, so pojasnili, da so bile to osebe, ki so bile na rezervnem seznamu glede na strategijo.

Spomnimo

Kot smo poročali včeraj, so namreč v cepilnih centrih v Ljubljani in Mariboru pretekli teden ljudje množično odpovedovali cepljenje proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. V Mariboru je zavrnila cepljenje kar polovica, v Ljubljani tretjina.