Kako naročiti pacienta na odvzem brisa, če nihče ne dvigne telefona?

V torek smo v Sloveniji opravili največ testov na novi koronavirus do zdaj – kar 2.560 . To pravzaprav ne preseneča, saj že več dni zaznavamo porast okužb, z odprtjem šol, novimi vpisi v vrtec ter z začetkom jesenskega časa pa se pričakovano širijo tudi druga virusna obolenja, ki so po simptomih lahko zelo podobna bolezni covid-19. Osebni zdravniki morajo vsakega pacienta, ki kaže potencialne znake okužbe s koronavirusom, po smernicah NIJZ pred pregledom najprej poslati na testiranje za covid-19 na eno od 16 vstopnih točk v Sloveniji. In v praksi se kaže, da sistem s trenutno obremenjenostjo na teh točkah ne bo več dolgo vzdržal.

"Telefonske linije, sploh dopoldne, so preobremenjene"

"V zadnjem tednu na covid točko (v Ljubljani je samo ena, in sicer na Metelkovi, op. a.) pošljemo do 400 oseb na dan, včeraj smo jih imeli celo več kot 500,"so nam povedali v Zdravstvenem domu Ljubljana. Na odvzem brisa na vstopni točki se pacienti ne naročajo sami, pač pa jih naroči njihov osebni zdravnik. "Naročanje poteka po telefonu. Zgodi se, da so telefonske linije preobremenjene, predvsem v dopoldanskem času," so pojasnjevali.

Najpogosteje na test pošljejo paciente s povišano telesno temperaturo in znaki okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje). Rezultati testa, kot pravijo, so znani najpozneje v 24 urah. A zgodi se, da pacient rezultat izve kasneje, saj na covid točkah zaradi obilice dela ne uspejo vseh pravočasno obvestiti. "Pritisk na vstopno točko za jemanje brisov je čedalje večji. Potrebni bodo okrepitev ekip, podaljšanje delovnega časa, določene informacijske rešitve. Ob omenjenem povečanju kapacitet bo potrebno dofinanciranje države, ministrstva za zdravje, ZZZS …" še menijo v Zdravstvenem domu Ljubljana.

V ZD Kamnik si želijo bolj točnih smernic, koga naj napotijo na testiranje

V Zdravstvenem domu Kamnik na testiranje za koronavirus pošljejo približno 90 pacientov na dan. Enako kot v Ljubljani opažajo, da je naval na vstopne točke vse večji. "V tem tednu imamo izrazit skok okuženih, za dva- do trikrat. Težav ne povzroča zgolj povečano število okužb s covid-19, ampak tudi veliko število drugih okužb dihal, ki jih je brez brisa težko ločiti od covid okužb," jeopažal direktor doma dr. Sašo Rebolj.

"Prilagajamo se z reorganizacijo dela, nadurnim delom, novo zaposlitvijo. Težko pa na dolgi rok z obstoječimi sredstvi obvladujemo dodatno delo, ki nam je bilo naloženo, posebno zdravniškega kadra ni na voljo neomejeno, izredno so obremenjeni že s svojim običajnim delom. Upoštevati je treba, da vse okužbe, ki vsaj malo vzbujajo sum na okužbo s covid-19, pregledujemo v covid ambulanti, kar je še dodatno naporno in zamudno," je opozoril Rebolj. Dodal je, da se pri tem lahko zanašajo le na lastno znanje in organizacijske sposobnosti, čeprav bi si od pristojnega ministrstva želeli točnejših smernic, koga naj napotijo na testiranje (glede na simptome, bližnje stike ali posebne poklice ...), ki bi hkrati določale "tudi predvidene kadre ter pokritost materialnih stroškov in stroškov dela".

Zdravniki se ob tem pogosto soočajo še z negodovanjem pacientov zaradi jemanja brisa. Kot je zapisala pediatrinja v kamniškem zdravstvenem domu dr. Vlasta Kunaver, bi se ljudje morali bolj zavedati, da"testiramo zato, da bi omejili širjenje okužbe in ne zato, ker bi hoteli koga mučiti ali ker ne bi imeli drugega dela".