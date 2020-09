ZD širijo mrežo točk za odvzem brisov in podaljšujejo delovni čas

Potrebe po odvzemu brisov za testiranje na novi koronavirus se v zadnjem obdobju povečujejo, zato nekateri zdravstveni domovi že širijo mrežo točk za odvzem brisov, drugi pa za zdaj po potrebi podaljšujejo čas odvzema brisov. Vsi po vrsti opozarjajo na kadrovske težave, v ZD Ljubljana se v želji po večji pretočnosti zavzemajo za spletno aplikacijo.

Po torkovem sestanku direktorjev zdravstvenih domov na ministrstvu za zdravje je svetovalka ministrstva za zdravje Simona Repar Bornšek povedala, da lahko odslej odvzem brisov pri osebah s sumom na okužbo z novim koronavirusom opravlja vsak izvajalec zdravstvenih storitev.

A se zdravstveni domovi na povečane potrebe po odvzemu brisov različno prilagajo. Na Gorenjskem trenutno odrasle bolnike z blago klinično sliko, pri katerih je potreben le odvzem brisa, obravnavajo na Jesenicah in v Kranju. "Ocenjujemo, da smo na spodnjem Gorenjskem 'ujeli' čakalno vrsto, danes je na primer v Kranju prostih še 13 terminov, v ponedeljek pa praktično vsi," je pojasnil strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske Aleksander Stepanović. Na zgornjem Gorenjskem bodo po njegovih besedah v prihodnjih dneh brise začeli opravljati tudi v Radovljici. Bolnike s težjo klinično sliko pregledajo in jim odvzamejo bris v vseh območnih enotah, ki imajo organizirano dežurno službo. To so poleg Kranja in Jesenic še v Škofji Loki, Tržiču, Radovljici in na Bledu. "Položaj pozorno spremljamo, v primeru še večjih potreb bomo vzpostavili dodatne vstopne točke tudi za bolnike z blažjo klinično sliko. Zaključuje se tudi infrastrukturna ureditev točk," je pojasnil Stepanović. Testov imajo dovolj, problem pa so kadri, saj vstopne točke za covid-19 predstavljajo dodatna delovišča. "Če nanje razporedimo zaposlene iz 'običajnih' ambulant, se zmanjša dostopnost do zdravstvenih storitev za ostale bolnike, zato je to organizacijsko izjemno zahtevna in odgovorna naloga," je dodal. Število odvzetih brisov se povečuje tudi v Spodnjem Podravju. Tam za zdaj po potrebi podaljšujejo delovni čas vstopne točke za covid-19, po potrebi bodo organizirali dve ekipi. Kot je še pojasnila direktorica ZD Ptuj Metka Petek Uhan, imajo skupaj z ZD Ormož organizirano eno skupno točko pri ZD Ptuj. Tja na odvzem prihajajo tisti, ki jih naročijo njihovi zdravniki. Trenutno brise jemljejo vsak dan v tednu od 9. do 17. ure, če je potrebno, delovni čas podaljšajo, tako da vsem bris vzamejo isti dan, izvide dobijo dan kasneje. Naročeni so na pet minut, v nekaterih primerih na 10 minut, večjega čakanja ni, zagotavlja direktorica.

icon-expand V Spodnjem Podravju je skupna točka za odvzem brisa pri ZD Ptuj. FOTO: Bobo

V četrtek so odvzeli okoli 70 brisov, v času spomladanske epidemije so jih približno pol manj. Brise jemljejo samo zdravniki, tako tisti v javni mreži kot koncesionarji, prav tako so v to vključeni mladi zdravniki, ki čakajo na specializacije. V štirih domovih za upokojence, ki so na tem območju, pa brise po potrebi tam jemlje diplomirana medicinska sestra. Na območju Ptuja in Ormoža tako po besedah direktorice za zdaj dodatnih točk za jemanje brisov ne načrtujejo, prav tako po njenih besedah doslej še nihče drug ni izrazil želje, da bi brise jemal sam. Ocenjuje, da so razmere trenutno še obvladljive, imajo tudi organiziran odvoz brisov v Maribor, prav tako ostajajo pri sistemu, da brise jemljejo v za to določenem kontejnerju in za zdaj ne načrtujejo drive-in točke. Na Koroškem brise jemljejo v ambulantah za covid-19 pri vseh štirih zdravstvenih domovih v regiji, zdravstveni domovi pa imajo organiziran skupni prevoz brisov v laboratorij v Mariboru. "Smo na nek način dober primer, kako smo to vzpostavili na vseh lokacijah," je dejal direktor ZD Ravne na Koroškem Stanislav Pušnik. "S strokovnega vidika je bolj smotrno, da to lociramo na eno ambulanto za neko območje. Da bi vsaka ambulanta jemala brise, ni racionalno," je ocenil Pušnik, ki je tudi predsednik odbora zdravstvenih domov pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Število odvzetih brisov se je sicer v zadnjih dneh močno povečalo predvsem na območju Mežiške doline, zaradi česar so tudi podaljšali delovni čas ravenske ambulante za covid-19 s štirih na do 12 ur. Ambulanta se prilagaja potrebam, minule dni so brise jemali tudi na terenu in tudi izven predvidenega časa, je povedal Pušnik. Pripravljajo se tudi na jemanje brisov v domačem okolju, če bo treba. Testov je sicer dovolj, rezultate pa v nujnih primerih dobijo hitro, sicer pa v manj kot 24 urah. Pri kadrih pa že sicer večjih rezerv nimajo, tako da so zaposleni trenutno dodatno obremenjeni. Težave lahko nastopijo, če bi zdravstveni delavci morali v samoizolacijo oziroma karanteno, je opozoril Pušnik.

icon-expand Zdravstveni dom na Metelkovi v Ljubljani. FOTO: Google Maps