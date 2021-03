Izvor koronavirusa: 14 držav v skupni izjavi Kitajsko obtožuje prikrivanja informacij

V začetku leta so v kitajski Vuhan, kjer so decembra 2019 odkrili novi koronavirus, prispeli strokovnjaki WHO s ciljem odkriti izvor virusa. Skupina mednarodnih in kitajskih strokovnjakov v poročilu, objavljenem v torek, predvideva štiri teorije izvora virusa – najverjetnejša je, da je virus prešel od netopirja do človeka prek vmesnega gostitelja. Neposredni prenos virusa od netopirja do človeka je po mnenju strokovnjakov WHO "verjeten scenarij", prenos prek prehranske verige zamrznjenih izdelkov pa je "mogoč, a malo verjeten scenarij". Da je virus ušel iz laboratorija v Vuhanu, pa je "izjemno malo verjetno", izhaja iz poročila.

In prav "odrekanje dostopa do celostnih, originalnih podatkov in vzorcev" s strani kitajskih oblasti je naletelo na hude kritike mednarodne javnosti. Na uradni Peking že skorajda od začetka pandemije letijo očitki glede pomanjkanja transparentnosti in domnevnega prikrivanja podatkov.

Kljub temu je včeraj generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom pozval k podrobnejši preučitvi možnosti, da bi novi koronavirus prišel prav iz kitajskega laboratorija. Ob tem pa je izrazil tudi zaskrbljenost, saj so mu mednarodni strokovnjaki poročali o "težavah pri dostopu do neobdelanih podatkov" . "Pričakujem, da bo v prihodnjih študijah izmenjava podatkov potekala bolj pravočasno in celovito," je poudaril.

Priznanju prvega moža WHO, da preiskava o izvoru virusa ni bila dovolj obsežna ter da so strokovnjaki med štiritedenskim obiskom na Kitajskem le stežka prišli do neobdelanih podatkov, so sledile ostre kritike, predvsem s strani ZDA in Velike Britanije.

Skupno izjavo je, poleg omenjenih dveh držav, podpisalo še 12 drugih, vključno z Avstralijo in Kanado. V njej pa so izjemno kritične do zamud, do katerih je prihajalo med preiskavo, ter pozivajo k pravočasnemu dostopu strokovnjakov do podatkov v prihodnjih pandemijah, povzema Guardian.

Bela hiša je WHO obenem pozvala k nadaljnjim korakom, da bi ugotovili izvor SARS-CoV-2. Neodvisni strokovnjaki bi morali imeti"neomejen dostop do podatkov. Morali bi imeti možnost, da zastavijo vprašanja ljudem, ki so na terenu, in to je korak, ki bi ga WHO lahko storil," je za novinarje dejala tiskovna predstavnica Jen Psaki.

Celo nekateri člani skupine WHO so javno priznali, da so se soočali s političnimi pritiski tako iz Kitajske kot zunaj nje, a zatrjujejo, da so vsi ključni elementi in podatki navedeni v poročilu.