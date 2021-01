ZDA presegle 20 milijonov primerov, v Franciji ponekod policijska ura ob 18.00

Združene države Amerike so presegli 20 milijonov primerov okužbe z novim koronavirusom, kažejo podatki Univerze Johns Hopkins. V zadnjih dneh dosegajo tudi najvišje številke hospitalizacij od začetka izbruha virusa. Francoske oblasti so se medtem odločile, da bo v nekaterih departmajih policijska ura začela veljati že ob 18. uri.

Na prvi dan novega leta so Združene države Amerike presegle nov mejnik v pandemiji koronavirusa - 20 milijonov primerov okužbe s covidom-19, kažejo podatki Univerze Johns Hopkins. V ZDA je tako dvakrat toliko primerov kot v Indiji, drugi najbolj prizadeti državi na svetu. ZDA so prvih 10 milijonov primerov dosegle v 292 dneh, da se je to število podvojilo pa je trajalo le 54 dni, navaja CNN. Nekateri strokovnjaki pa opozarjajo, da so resnične številke okuženih še veliko višje, a da se zaradi omejenega testiranja ne zazna vseh primerov. December je bil v ZDA tudi najsmrtonosnejši mesec pandemije. Zgolj v zadnjih treh dneh leta 2020 je umrlo okoli 10.000 covidnih bolnikov. Skupno je od izbruha virusa v ZDA umrlo že preko 346.000 oseb, največ na svetu. Med najhuje prizadetimi zveznimi državami v drugem valu pandemije je Kalifornija, kjer dnevno beležijo okoli 150 smrtnih žrtev s covidom-19. Kot enega glavnih krivcev za strm porast okužb in smrti zdravstvene oblasti navajajo druženja ob ameriškem dnevu zahvalnosti.

icon-expand Medicinska sestra na covidnem oddelku. FOTO: AP

Po vsej državi bolnišnice pokajo po šivih, v zadnjih štirih dneh ZDA dosegajo rekordne številke hospitalizacij covidnih bolnikov. V četrtek se je v bolnišnicah po državi zdravilo 125.370 ljudi, poroča CNN. Število hospitalizacij strmo narašča tudi v Teksasu in New Yorku, ki je bil že v prvem spomladanskem valu med najhujšimi žarišči svetovne pandemije. Cepljenje v ZDA sicer že poteka, a po napovedih bo trajalo še več mesecev, preden bodo cepili zadostno število ljudi, da bo to bistveno vplivalo na potek širjenja virusa. Medtem je vse več zveznih držav potrdilo primer novega seva koronavirusa, ki so ga prvotno zaznali v Veliki Britaniji, in ki se širi hitreje. Po potrditvi 15 primerov novega seva so vse prihode iz Velike Britanije prepovedale turške oblasti, je sporočil tamkajšnji zdravstveni minister. V nekaterih francoskih departmajih od sobote daljša policijska ura V nekaterih francoskih departmajih se bo od sobote policijska ura začenjala že ob 18. uri namesto ob 20., je danes odločila francoska vlada. Med 15 departmaji, v katerih bodo podaljšali policijsko uro, je tudi Alpes-Maritimes na jugovzhodu države, kjer leži Nica. Druga območja z zaostrenimi ukrepi pa so na vzhodu države. Pariz se je zaostritvi zaenkrat izognil, poroča AFP. Seznam departmajev, kjer bo policijska ura veljala od 18. do 6. ure, bodo pregledali enkrat na teden. "Virus se še naprej širi po Franciji (...), vendar pa so razlike med območji," je ob napovedi podaljšanja nočne omejitve gibanja povedal tiskovni predstavnik francoske vlade Gabriel Attal. "Če se bodo razmere še naprej slabšale na določenih območjih, bomo sprejeli potrebne odločitve," je dodal v pogovoru za francosko televizijo TF1.

icon-expand Policijska ura po ponekod v Franciji veljala že ob 18. uri. FOTO: AP

Ukrep so zahtevali župani, ki so vse bolj zaskrbljeni zaradi preobremenjenosti lokalnih zdravstvenih sistemov ob naraščajočem številu novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Attal je potrdil še, da se gledališča, kinodvorane in koncertne dvorane ne bodo mogli odpreti 7. januarja, kot so načrtovali. Je pa branil kampanjo cepljenja proti covidu-19 v Franciji, kjer so po podatkih TF1 cepili zgolj 332 ljudi. V Nemčiji pa so jih že 130.000. Tiskovni predstavnik vlade je poudaril, da so francoske oblasti osredotočene na cepljenje v domovih za ostarele, kar zahteva več časa.